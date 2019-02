Schwitzen in mehreren Metern Höhe, auf einem Sportplatz auf einem Hallendach. So stellen sich die Fraktionen von CDU/ANW und SPD die Lösung eines lange in Potsdam bekannten Problems vor. Weil in der Innenstadt keine Flächen mehr frei sind, wollen sie auf dem Dach der neu entstehenden Turnhalle der Voltaireschule einen Sportplatz errichten lassen.