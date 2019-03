Potsdam

Wegen der Schülerproteste und -streiks zum Thema „Fridays for Future“ kommt es am Freitag auf der Langen Brücke zu Verkehrsbehinderungen. Weil die Protestroute über die Brücke führt, wird sie zwischen 13 und 14 Uhr für etwa zehn Minuten in beide Richtungen gesperrt, warnt die Polizei. Das Passieren von Fußgängern und Radfahrern wird nicht eingeschränkt.

Von MAZonline.de