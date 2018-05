Potsdam

Ein tödlicher Medikamentencocktail im Brei für ein anderthalbjähriges Kind: Für diese Tat ist ein 38-Jähriger vom Landgericht Potsdam zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt worden. „Die Tötung des kleinen, wehrlosen und unschuldigen Kindes ist ein unfassbares Verbrechen“, sagte Richter Theodor Horstkötter in seiner Urteilsbegründung am Freitag. Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte dagegen auf Freispruch plädiert.

„Kind störte die Beziehung“

Der angeklagte Deutsche hatte im März 2014 dem schreienden Kind seiner Lebensgefährtin Medikamente verabreicht. Er fühlte sich laut dem Urteil von dem Jungen, der erkrankt war und deshalb unruhig und quengelig, gestört in der Beziehung zu seiner Lebensgefährtin.

Die Schuld des Mannes sei anhand von Indizien festgestellt worden, sagte Richter Horstkötter. Es sei erkundet worden, was ihn dazu getrieben habe, den kleinen Jungen zu töten. Da kein Zeuge dabei gewesen sei, konnte er zunächst nicht eindeutig als Täter festgestellt werden.

Tödliche Wirkung gewusst

Die Art und Weise der Tötung und der verwendeten Medikamente ließen aber nur den Schluss zu, dass der Angeklagte – der sich vor Gericht als unschuldig bezeichnete – für die Tat verantwortlich sei. Er habe aufgrund einer schweren Erkrankung mit starken Schmerzen und Schlaflosigkeit täglich bis zu 15 Medikamente benutzt. Um die tödliche Wirkung habe er gewusst, sagte Horstkötter.

Dem 38-Jährigen sei es ein Dorn im Auge gewesen, dass die Mutter des kleinen Fin immer noch engen Kontakt zum Kindsvater wegen der Erziehung pflegte. Es habe ihn stark belastet, dass er die Vaterrolle nicht komplett übernehmen durfte, wie er es wünschte. „Er fasste den Entschluss, das Kind zu töten, um wieder näher bei der Mutter zu sein“, hieß es in der Urteilsbegründung.

Medikamente im Brei versteckt

Am 29. März verabreichte der Potsdamer dem Kind mittags zunächst ein Schlafmittel. Der Junge erbrach sich später. Am Abend fütterte der Angeklagte das Kind mit einem Brei, der den tödlichen Cocktail von drei Medikamenten und eine mehrfach tödliche Überdosis für das Kind enthielt. In der Nacht starb dann der kleine Junge.

Der Giftmord konnte erst nach der Obduktion und toxikologischen Untersuchungen nachgewiesen werden. Bei einer späteren Haaranalyse nach einer Exhumierung stellte sich heraus, dass dem Kind mindestens seit fünf Monaten drei Medikamente verabreicht worden waren.

Dafür, dass die Frau für den Tod ihres Sohnes verantwortlich sein könnte, habe es kein Motiv gegeben, sagte der Richter. Der 38-Jährige sei als einziger in Frage gekommen, so Horstkötter. Ihm seien die Medikamente verschrieben worden. Er habe auch genau die Wirkung gekannt.

Der Prozess musste nach dem plötzlichen Tod eines Schöffen Ende 2017 neu aufgerollt werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von MAZonline