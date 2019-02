Potsdam

Die Potsdamer Linke fordert Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) auf, Kompromiss-Gespräche im Streit um die Kleingartenfläche Angergrund zu führen. Dann könne es zeitnah eine Lösung geben, um die Kleingärten zu erhalten, heißt es in einem Antrag an die Stadtverordnetenversammlung.

Patt zwischen Tamax und Stadt

Der Grundeigentümer, die Firma Tamax, will dort Wohnungen bauen, habe aber Gesprächsbereitschaft signalisiert. Derzeit gebe es einen Patt: Die Stadt hat per Veränderungssperre eine Bebauung verboten, die Tamax will dort keine Kleingärten haben.

Hoffnung für einen Teil der Kleingärten

„Der Hauptausschuss ist im April 2019 über den Stand zu informieren“, heißt es in dem Antrag, „um den Kleingärtnern doch noch eine Chance zu geben, sollte versucht werden, dass in einem Kompromiss zumindest ein Teil der Kleingartenfläche dauerhaft erhalten werden kann. Nach Vorgesprächen gibt es zumindest eine grundsätzliche Bereitschaft der Firma Tamax, die Möglichkeiten für einen solchen Kompromiss auszuloten.“

Von Alexander Engels