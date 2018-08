Berliner Vorstadt

Die Linke bekräftigt die Forderung nach einer möglichst raschen Öffnung des Uferweges auf dem Grundstück der Villa Tummeley am Tiefen See. Uferabschnitte, die rechtlich gesichert seien, sollten auch „ganz schnell“ geöffnet werden, sagte gestern Linken-Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg: „Ich würde hier nicht im Ansatz ein Risiko eingehen, indem wir das zurück stellen.“ Er „wundere“ sich, so Scharfenberg, „warum die Stadt aus den Fehler der Vergangenheit an anderen Orten wie dem Griebitzsee oder in Groß Glienicke nichts lernt“.

Wie berichtet, will die Stadt die nach Rechtslage mögliche Verlängerung des Uferwegs von der Schiffbauergasse über das Grundstück der Villa Tummeley aussetzen, bis die Öffnung der nächsten Grundstücke bis zum Aldi geklärt ist. Allerdings rechnet die Verwaltung bei den nördlich anschließenden Grundstücken, über die noch nie ein Uferweg führte, mit einem sehr langwierigen Verfahren. Auf die abschnittsweise Öffnung wolle man verzichten, um Besuchern die Enttäuschung einer Sackgasse zu ersparen. Scharfenberg sagte, er „fordere ganz klar, dass die Stadt auf diesem Abschnitt vollendete Tatsachen schafft“. Zuvor erklärte bereits die Oberbürgermeisterkandidatin der Linken, Martina Trauth, „sofort umzusetzen, was rechtlich möglich ist, selbst wenn es zunächst eine Sackgasse werden sollte: Ich würde das als Zeichen dafür sehen, dass wir mittelfristig den ganzen Weg öffentlich machen.“

Für die rasche Öffnung hatten bereits Sprecher von Uferweg-Initiativen, sowie Politiker der Grünen und der Anderen plädiert, nachdem Rathaussprecherin Christine Homann den geplanten längerfristigen Verzicht auf MAZ-Anfrage bestätigt hatte.

SPD-Oberbürgermeisterkandidat Mike Schubert sagte, er könne „jeden verstehen“, der nach den Erfahrungen mit anderen Uferwegen in Potsdam „lieber gleich ein Stück mehr Weg umsetzen will, als auf die Umsetzung des ganzen Weges zu warten“.

Die Initiative Griebnitzsee für Alle lädt am Montag, 27. August, zu einer Diskussion über die Sicherung öffentlicher Uferwege am Beispiel Babelsbergs mit den Oberbürgermeisterkandidaten ins Hotel am Griebnitzsee ein. Beginn: 20 Uhr.

Von Volker Oelschläger