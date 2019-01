Potsdam

In Potsdam wird an diesem Donnerstag mal wieder ein Blindgänger entschärft. Das Wichtigste in Kürze:

++ Die US-amerikanische 250-Kilogramm-Bombe liegt in der Speicherstadt nahe des Leipziger Dreiecks. Rund 6000 Menschen leben im Sperrkreis (hier finden Sie eine Karte). ++

++ Betroffen sind u.a. der Hauptbahnhof und die Lange Brücke, der Alte Markt, das Schwimmbad „blu“, die Staatskanzlei, der Landtag und fast alle Ministerien. ++

++ Voraussichtlich um 8 Uhr wird der Sperrkreis geschlossen. Die S7 startet und endet ab 8 Uhr am S-Bahnhof Babelsberg. ++

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser! Heute wird eine am Leipziger Dreieck gefundene Weltkriegsbombe entschärft. Die wichtigsten Infos zu den Folgen für Anwohner und den Potsdamer Nahverkehr lesen Sie in unserem Überblick . Das MAZ-Team ist vor Ort und hält Sie auf dem Laufenden.

Auskünfte rund um die Entschärfung und den Sperrkreis erteilen auch die Mitarbeiter der Landeshauptstadt unter (0331) 289 1677 sowie 289 1642.

Von Anne Knappe, Jan Russezki, Rainer Schüler und Maike Schultz