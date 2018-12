Potsdam

Seit Montag gibt es in Potsdam eine neue Crowdfunding-Plattform. Auf der Internetseite potsdam-crowd.de werben drei lokale Projekte um Spendengelder. Die Stadtwerke Potsdam haben die Plattform ins Leben gerufen, weil sie „jedes Jahr unzählige Spendenanfragen“ bekämen, wie Unternehmenssprecher Göran Böhm sagt. Mit der Internetseite habe man nun die Möglichkeit, Vereine und Projekte direkt mit privaten Geldgebern zusammen zu bringen.

Einfaches Prinzip

Crowdfunding funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Eine Initiative stellt sich vor und gibt ein Ziel aus, wie viel Geld sie in welcher Zeit brauchen. Spender können dann wie beim Online-Shopping auf der Webseite einen Betrag eingeben, den sie spenden möchten. Wenn in der vorgegebenen Zeit das anvisierte Ziel erreicht wurde, findet die Überweisung statt und die Spende landet beim Empfänger. Wird das Ziel verfehlt, fließt auch kein Spendengeld.

9000 Euro für Hangel-Parcours

Der Judoverein UJKC Potsdam gehört zu den drei Projekten, die aktuell auf der Crowdfunding-Plattform nach Spendern suchen. Das Ziel: 9000 Euro bis zum 31. Dezember für einen neuen Hangel-Parcours zum Trainieren. „Damit könnten die jungen Sportler ihre Griffkraft aufbauen“, erklärt Knut Radowsky, Sprecher des UJKC Potsdam. 15 Prozent des Spendenziels sind bereits erreicht. Das liegt auch daran, dass die Stadtwerke für zehn gespendete Euro je zehn weitere aus eigener Kasse dazu geben

„Mit unserem Spendentopf wollen wir natürlich auch unseren Beitrag dazu leisten, dass Potsdam noch lebenswerter wird“, sagt Göran Böhm. Allerdings sind die Zusatzspenden der Stadtwerke auf 1000 Euro pro Monat begrenzt.

Neben dem UJKC Potsdam sind auch das Stadtteilnetzwerk Potsdam-West mit dem Nachbarschaftsgarten „Scholle 34“ auf der Crowdfunding-Plattform vertreten und der Verein Inwole, der den Bau eines Lasten-Fahrrades finanzieren möchte.

Einziges Kriterium: Potsdam

Bei den aktuell drei Projekten soll es jedoch nicht bleiben. Göran Böhm kündigte an, dass in Zukunft noch viele weitere Initiativen und Vereine über die Webseite nach Spendengeldern suchen werden. Das einzige Kriterium, das neue Projekte erfüllen müssen um teilnehmen zu können ist, dass sie lokal aus Potsdam stammen müssen. Wie viel Geld in welcher Zeit gesammelt wird, stimmen die Projekte dann individuell mit den Stadtwerken ab.

Der UJKC Potsdam ist zuversichtlich, dass die Crowdfunding-Idee funktioniert. „Ohne die Plattform würden wir es nicht schaffen, so viel Geld einzusammeln“, sagt Knut Radowsky. Selbst mit kleinen Beiträgen könne jeder dem Verein helfen. Als Dankeschön für Spender, die mindestens 25 Euro geben, verschenkt der Verein verschiedene Trainingsstunden an seine Unterstützer. Auch die anderen Initiativen haben sich kleine Prämien für besonders großzügige Spender ausgedacht.

Sollte mehr Geld für ein Projekt gespendet werden, als das ursprüngliche Ziel gewesen ist, profitieren die Initiativen weiter, denn das Crowdfunding ist nach oben offen.

Vereine, Projekte und Initiativen können sich über ein Formular auf der Webseite www.potsdam-crowd.de anmelden.

Von Jonas Nayda