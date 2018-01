Lutz Boede soll auch für die Linke kandidieren

Potsdam. Nur eine Woche vor Gesamtmitgliederversammlung der Linken am 13. Januar, bei der die parteilose Gleichstellungsbeauftragte Martina Trauth als Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl nominiert werden soll, rumort es an der Parteibasis. In einem Antrag an die Gesamtmitgliederversammlung fordert Parteimitglied Steffen Pfrogner den Kreisverband auf, auf die Aufstellung einer eigenen Kandidatin beziehungsweise eines eigenen Kandidaten zu verzichten und stattdessen den Kandidaten der Wählergruppe „Die Andere“, Lutz Boede, zu unterstützen.

Pfrogner begründet in dem Antrag, der der MAZ vorliegt, seinen Vorstoß folgendermaßen: „Die Nominierung eines überparteilichen Kandidaten hat zum Ziel, unterschiedliche Wählerschichten zu erreichen. Mit einer Nominierung/Unterstützung Lutz Boedes durch den Kreisverband können die verschiedenen Milieus des linken Spektrums erreicht und gebündelt werden. Das ist eine Chance, der einem Oberbürgermeister zustehenden direkten Steuerung der Landeshauptstadt eine sozialere und basisdemokratischere Ausrichtung geben zu können.“

Steffen Pfrogner. Quelle: Volker Oelschläger

Boede sei dafür der richtige Kandidat, wirbt Pfrogner. „Bei seinen Mitbewerbern umstritten, dennoch als kommunalpolitischer Akteur von vielen geachtet und geschätzt, kann er die zerrissene Stadtgesellschaft wirklich einen. Boede verkörpert Zuverlässigkeit und Klarheit, das schafft Vertrauen.“

Über seine Motivation für den Antrag sagte Pfrogner am Freitag auf MAZ-Anfrage, er sei enttäuscht gewesen, wie sich Martina Trauth bei innerparteilichen Vorstellungsrunden präsentiert habe: „Ich habe mir von einer Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt zu bestimmten stadtentwicklungspolitischen Themen mehr Substanz gewünscht.“

Martina Trauth (parteilos) bewirbt sich um die Kandidatur für die Oberbürgermeisterwahl. Quelle: Bernd Gartenschläger

Danach sei bei ihm der Wunsch entstanden, über eine Alternative im Linken-Kreisverband zu diskutieren und darüber zu befinden. Pfrogner hat in den vergangenen Jahren aufgrund seines Engagements gegen den Abriss des FH-Gebäudes und für den Erhalt des Mercure-Hotels Bekanntheit erlangt. Bei seinem Vorstoß für die Unterstützung von Boedes Kandidatur handle es sich nicht um einen Alleingang, betonte er, der Antrag erfahre auch Zuspruch von Mitgliedern.

Die parteilose Martina Trauth ist derzeit die einzige Bewerberin um die Linken-Kandidatur für die Oberbürgermeisterwahl. Ex-Linken-Kreischef Sascha Krämer hatte kürzlich erklärt, dass Trauth bei der Vorstellung in den fünf Ortsverbänden einen guten Eindruck gemacht habe – er rechne deshalb mit einer hohen Zustimmung bei der Wahl.

Von Ildiko Röd