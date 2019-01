Potsdam

Zwei Nächte lang konnte Annette Schories vor Aufregung nicht schlafen. Am Dienstag dann endlich die Erlösung: „Er ist da! Mein erster großer Gewinn.“ Annette Schories aus Kloster Lehnin ( Potsdam-Mittelmark), Ortsteil Michelsdorf, hat den Hauptpreis der Verlosung im MAZ-Adventskalender gewonnen: einen Ford Fiesta Cool & Connect im Wert von 16 615 Euro.

„Lass mal – wir kaufen nichts Neues“

Die MAZ-Leserin nahm den Gewinn in Potsdam gemeinsam mit ihrem Mann Peter Köppe in Empfang. „Gott sei Dank, keine Automatik“, stellte er mit großer Zufriedenheit fest. Und Annette Schories erzählt, dass der Wagen ihres Mannes schon mächtig in die Jahre gekommen ist. „Aber ich habe immer gesagt, lass mal – wir kaufen nichts Neues“, sagt sie lachend.

Eine aus 13 000 Verlosungsteilnehmern

Die ersten Gratulanten waren MAZ-Geschäftsführer Benjamin Schrader, Chefredakteurin Hannah Suppa sowie Katja Franke, Marketingleiterin der DNS:NET Internet Service GmbH. Das expandierende Telekommunikationsunternehmen aus Bernau ( Barnim) mit derzeit rund 35 000 Privatkunden hatte den Hauptpreis anlässlich seines 20-jährigen Firmenjubiläums zur Verfügung gestellt. Mehr als 13 000 MAZ-Leser beteiligten sich an der Verlosung im MAZ-Adventskalender 2018.

Von Ute Sommer