MAZ-Redakteurin gewinnt Reportagepreis

Potsdam. Die journalistische Arbeit der Potsdamer Lokalredaktion der Märkischen Allgemeinen Zeitung ist ausgezeichnet worden. Der von der Madsack Mediengruppe, in der auch die MAZ erscheint, ausgelobte Preis für den besten Journalisten in der Kategorie „Exzellente Reportage“ ging in diesem Jahr an Nadine Fabian für ihren Text „Frau Kilian wartet auf den Tod“.

Laudator Marc Fügmann, Chefredakteur der Schaumburger Nachrichten, sagte, der Text erzeuge eine besondere Nähe und bringe den Leser behutsam dazu, über den Tod nachzudenken. Nadine Fabian hatte Christine Kilian im Hospiz auf der Halbinsel Hermannswerder besucht. Das Haus widmet sich Menschen, die in ihrer letzten Lebensphase besonderer Zuwendung und Hilfe bedürfen. Die 61-Jährige war unheilbar an Krebs erkrankt und öffnete sich der Journalistin mit all ihren Gefühlen. Drei Wochen nach dem Besuch der MAZ verstarb Kilian. „Sie war eine besondere Frau“, erzählte Fabian bei der Preisverleihung vor 120 Gästen in Hannover. Das Preisgeld wird auch dem Hospiz zugute kommen.

