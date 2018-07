Potsdam

Sie haben gelernt und gelesen, haben Stundenpläne eingehalten und Lehrern zugehört, Arbeiten geschrieben und mündliche Tests absolviert – jetzt endlich ist es vollbracht! Mit dem Schuljahr 2017/2018 endet für viele Schülerinnen und Schüler auch die Schulkarriere.

Rund 1900 junge Menschen in Potsdam, in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf, in Werder, Michendorf und Beelitz haben in diesem Jahr an den Prüfungen zum Abitur teilgenommen. Fast alle haben sie gemeistert. „Die Bestehensquoten an den einzelnen Schulen bewegen sich zwischen 90 und 100 Prozent“, sagt der zuständige Schulrat Eckhard Dörnbrack. Wer die Glücklichen sind, ist am Mittwoch, 4. Juli, in der Märkischen Allgemeinen zu erfahren. Dann kommt mit der Potsdamer Tageszeitung wieder die Abitur-Foto-Beilage.

Gezittert, gejubelt, gefeiert – die MAZ zeigt unvergessliche Momente

Die rührendsten Momente der Zeugnisausgaben und Abi-Bälle, die schönsten Kleider und die stolzesten Eltern – die MAZ zeigt wieder auf 24 Seiten, wie unsere Abiturienten gezittert, gejubelt und natürlich gefeiert haben.

Unter den 28 staatlichen und freien Schulen, die unsere Fotografen und Reporter besucht haben, sind in diesem Jahr gleich drei Debütanten: Zum ersten Mal haben die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule am Volkspark, die Neue Gesamtschule Babelsberg und die Alfred-Nobel-Schule in den Ravensbergen Reifezeugnisse ausgestellt und (nach 13 Schuljahren) einen Abitur-Jahrgang ins Leben verabschiedet.

Die nächsten Neuzugänge stehen schon in den Startlöchern

Übrigens: Weil die Landeshauptstadt besonders schnell wächst, stehen auch schon die nächsten Abi-Neuzugänge in den Startlöchern. So wollen in den kommenden Jahren das zum Schuljahr 2016/17 gegründete Hannah-Arendt-Gymnasium in Potsdam West, die Schilfhof-Gesamtschule im Schlaatz, die Drewitzer Modellschule und das zum neuen Schuljahr seinen Betrieb aufnehmende Schulzentrum Am Stern (neue Montessorischule) im Matura-Reigen vertreten sein. Und das Umland zieht da kräftig mit. Zwei Gesamtschulen in Teltow und Kleinmachnow streben ebenfalls gen Abitur. Apropos Gesamtschule: Das Interesse an dieser Schulform, die möglichst lange offenlässt, für welchen Abschluss sich die Schüler entscheiden, ist laut Schulrat Dörnbrack ungebrochen.

Alles in allem hat auch in diesem Jahr eine starke Truppe ihrer Schullaufbahn das Krönchen aufgesetzt. Die Gesamtdurchschnitte der einzelnen Schulen bewegen sich laut dem Schulamt in der Spanne von 1,7 bis 2,8.

Von Nadine Fabian