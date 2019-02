Potsdam

In der Landeshauptstadt ist immer etwas los: Wo neu gebaut wird, was in der Stadtverordnetenversammlung besprochen wurde, welche Menschen Potsdam bewegen, all das erfahren Sie stets aktuell mit dem Online-Angebot der Märkischen Allgemeinen Zeitung ( MAZ).

Sie wollen die Potsdamer Lokalnachrichten der MAZ mit nur einem Klick auf Ihrem Smartphone lesen? Das geht ganz einfach:

1. Öffnen Sie mit Ihrem Handy-Browser (z.B. Safari beim iphone) die Seite maz-online.de/Lokales/ Potsdam.

2. Klicken Sie auf das Symbol mit dem Quadrat und dem Pfeil unten in Ihrer Browser-Leiste.

3. Klicken Sie in dem Menü, das nun aufpoppt, auf die Funktion „Zum Home-Bildschirm“ (Symbol mit dem Pluszeichen) hinzufügen.

4. Nun öffnet sich ein Fenster, in dem Sie auswählen können, wie Sie das neue Symbol auf Ihrem Homescreen nennen möchten. Wenn Sie hier nichts umbenennen, steht dort automatisch „ Potsdam“.

5. Fertig! Ab sofort finden Sie auf Ihrem Smartphone ein eigenes Icon für die Potdam-Nachrichten der MAZ. Mit nur einem Klick kommen Sie nun direkt zum Lokalbereich.

Alles, was im Land Brandenburg passiert, finden Sie außerdem auch in der App „ MAZ Mobil“ im Appstore oder im Google Play Store. Als Abonnenten können Sie hier:

– Themenbereiche und Rubriken der MAZ durch Drag & Drop in der Reihenfolge sortieren, die Sie haben wollen

–Aktuelle Ereignisse sofort als Push-Meldung auf dem Smartphone lesen

–Die Download-Funktion sorgt dafür, dass Sie auch offline bequem lesen können

– Brandenburg in Bildern anschauen: In der Mediathek finden Sie alle Bildergalerien im Überblick

–Mit der Suchfunktion interessante Artikel schnell wiederfinden

–Interessante Inhalte merken und als Favorit ablegen

– die Wetterlage in Ihrer Region abfragen

Von MAZonline