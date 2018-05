Potsdam-West

Immer mehr Maschinen und Algorithmen übernehmen inzwischen Aufgaben, die früher noch von Menschen erledigt wurden. Welche Berufe werden in 20 oder 50 Jahren noch existieren?

Wie passt man sich an die veränderten Arbeitsbedingungen an? Oder arbeiten wir dann überhaupt noch? Auf diese und viele weitere Fragen versuchte die MS Wissenschaft mit der Ausstellung „Arbeitswelten der Zukunft“ über das Pfingstfest im Potsdamer Yachthafen eine Antwort zu geben.

Spielend sitzen lernen

„Ich denke, ich werde in 20 Jahren noch immer als Bauingenieur arbeiten. Der Beruf wird nicht wegfallen oder automatisiert. Tätigkeitsveränderungen sehe ich eher als Chance für mich“, berichtet Detlef Weimar, der sich wenig Sorgen um die Zukunft seiner Arbeit zu machen scheint.

Fabrik 4.0. Die kleinen steuern virtuell die Fabrikhalle der Zukunft. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die technischen Entwicklungen haben den Menschen immer mehr von der reinen Knochenarbeit befreit. Und zukünftig werden wir wohl noch häufiger vor Computern sitzen, als bisher schon.

Auch deswegen war das Exponat mit dem Titel „Spielend sitzen“ wohl das meistgenutzte der Ausstellung. Auf beweglichen und abgerundeten Hockern spielten die Besucher das erste Computerspiel Pong. Die Sitzsensoren zeigen, wann man richtig sitzt und regen, wenn nötig, zur Bewegung an.

Es ist zukünftig gut, Arbeitsabläufe zu vergessen

In einer virtuellen Bonbonfabrik lernen die Besucher gewohnte Arbeitsabläufe zu vergessen. Was vielen schwer fällt, soll künftig aber notwendig sein. Denn nicht zuletzt die Bedingungen des globalen Marktes erfordern, dass sich die Menschen immer schneller und flexibler an neue Techniken und Prozesse anpassen.

Am „Tagesplaner“ konnten die Besucher ihren Tagesablauf nach eigenen Wünschen organisieren. Das Ergebnis: Im Schnitt würden sie gern nur fünf Stunden arbeiten und fünfeinhalb Stunden Freizeitaktivitäten nachgehen.

26 Exponate beherbergt das einstige Güterschiff in seinem Rumpf. Die Ausstellungsstücke kommen aus der aktuellen Forschung und verschaffen den Besuchern einen unterhaltsamen Zugang zu komplexen wissenschaftlichen Themen.

Arbeitsabläufe vergessen? Klingt zunächst komisch aber wird notwendig. Menschen müssen sich zukünftig immer schneller an neue Prozesse anpassen. Hier können die Besucher das Vergessen in einer virtuellen Bonbonfabrik lernen. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Berufe einfach verschwinden. Außer in den Fabriken, da werden Maschinen arbeiten“, erzählt Magnus Eickhoff. Der Achtjährige absolviert zusammen mit seiner Mutter den interaktiven Parcours. Vielleicht entwirft er zukünftig einen eigenen: „Ich möchte Forscher oder Wissenschaftler werden“, sagt Magnus.

„Ich werde mit vielen Robotern arbeiten“

Am Ende skizzieren er und viele andere Kinder am „Aktionstisch“ ihre Gedanken zur zukünftigen Arbeit. „Ich möchte Brötchen-Bäckerin werden. Mein Ziel ist es, fünf Milliarden Brötchen am Tag zu produzieren, damit alle Menschen glücklich sind“, steht auf einem Zettel.

„Ich will Holz selber mit den Händen so bearbeiten, dass eine Gitarre daraus entsteht“ auf einem anderen. Dieser Wunsch ist eine Ausnahme. Vor allem Berufe, die stark von der Automatisierung bedroht sind, scheinen beliebt. Doch in einem sind die Besucher sich einig. Der häufigste Satz lautet: „Ich werde mit vielen Robotern arbeiten.“

Von Max Skowronek