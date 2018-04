Kriminalität - Mann bei Raubüberfall schwer am Kopf verletzt

Die Potsdamer Polizei sucht Zeugen für einen schweren Raub, der sich gegen 2 Uhr in der Nacht zum Sonnabend in der Kurzen Straße ereignet hat.

Opfer kann sich bis ins Freiland schleppen

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 28-jahriger Mann auf dem Weg in Richtung Hauptbahnhof, als er überfallen wurde. Mit schweren Kopfverletzungen konnte sich das Opfer noch an Zeugen im Freiland in der Friedrich-Engels-Straße wenden, die den Rettungsdienst verständigten. Das Portmonee des Mannes, aus dem das Bargeld fehlte, fand ein Zeuge später in der Nähe des Hauptbahnhofes.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen konnte die Polizei von dem 28-Jährigen bislang keine weiteren Erkenntnisse zum Tatablauf erlangen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise in der Nacht zum Samstag Beobachtungen gemacht haben, die mit dieser Straftat in Verbindung stehen könnten. Jeder Hinweis ist wichtig und wird von der Polizeiinspektion Potsdam unter Tel. (0331) 55080 entgegengenommen.

Von MAZonline