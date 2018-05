Potsdam

Ein 66-jähriger Mann hat am späten Mittwochabend eine Kopfverletzung an der Straßenbahnhaltestelle Dortustraße erlitten. Das berichtet die Polizei. Der Mann habe an der Station geschlafen und gab hinterher an, hierbei geschlagen worden zu sein. Hinweise auf den oder die Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei bitte um Mithilfe

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331 55080 zu wenden.

Von MAZ online