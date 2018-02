Missbrauchsverdacht: Festnahme in Potsdam

Berlin. Am Mittwoch ist in Potsdam ein 33 Jahre alter Mann in seiner Wohnung festgenommen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mit.

Nach gemeinsamen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Berlin und der Staatsanwaltschaft Berlin in einem seit November 2017 geführten Verfahren bestätigte sich der Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen.

Der 33-Jährige soll über soziale Netzwerke Kontakt zu den elf- bis 15-jährigen Kindern bzw. Jugendlichen aufgenommen und diese gegen Bezahlung missbraucht haben.

Der Verhaftete ist unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraft.

Von MAZonline