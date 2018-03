Mann mit Segelboot kentert mitten in der Nacht

Potsdam. Ein Segler kenterte am späten Dienstagabend mit seinem Boot direkt unter der Glienicker Brücke in Potsdam. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und absoluter Dunkelheit und Nieselregen hatte der Mann in eine Ausfahrt auf der Havel unternehmen wollen.

Nach kurzer Zeit endete der Ausflug erst im eiskalten Nass und dann im Krankenhaus. Genau unter der Glienicker Brücke, die über die Landesgrenze von Berlin und Brandenburg verläuft, lief das Segelboot mit Wasser voll.

Die Feuerwehr konnte das halb vollgelaufene Boot retten Quelle: Julian Stähle

Dem Bootsfahrer gelang es nach dem Kentern, sich aus eigener Kraft noch ans rettende Ufer zu ziehen. Dort wurden Passanten auf ihn aufmerksam und alarmierten den Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei.

Die Einsatzkräfte versorgten den stark unterkühlten Mann, der anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Spektakuläre Kulisse: Die Wasserschutzpolizei ermittelt, weshalb sich der Mann zur Nachtzeit sich zum Ausflug aufmachte. . Quelle: Julian Stähle

Der Feuerwehr gelang es, das teils vollgelaufene, vier Meter lange Schiff zu Bergen und am Ufer festzubinden. Damit konnte ein weiteres Abtreiben des Boots verhindert werden.

Die Wasserschutzpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und will nun klären, aus welchen Gründen der Mann zur Nachtzeit sich zum Ausflug aufmachte.

