Mann klettert in Grube und kommt nicht heraus

Auch um solche Fälle muss sich die Polizei kümmern – in der Nacht zu Dienstag ist ein Jugendlicher in Potsdam offenbar in einem Anfall von Selbstüberschätzung in eine Baugrube geklettert. Ein Fehler, denn er konnte sich aus der misslichen Lage nicht befreien. Die Feuerwehr musste helfen. Für den jungen Mann hat die Aktion Folgen.