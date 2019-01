Potsdam

Am frühen Samstagmorgen hat ein Mann in einer Bäckerei in Babelsberg für Aufregung gesorgt. Der Unbekannte hatte nach Polizeiangaben vom Sonntag gegen 5 Uhr in den Eingangsbereich des Geschäfts uriniert. Als ein Mitarbeiter der Bäckerei ihn darauf ansprach, bekam er einen Wutausbruch.

Der ältere Mann drang in das Geschäft ein, nahm Waren aus der Auslage und warf mit den Backwaren um sich. Außerdem schmiss er eine Wasserflasche in Richtung des Mitarbeiters. Dieser wurde dabei nicht verletzt. Der Tatverdächtige zog sich bei der Tathandlung jedoch eine Schnittverletzung an der Hand zu. Er flüchtete in Richtung S-Bahnhof Babelsberg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/iro