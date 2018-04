Mann randaliert mehrfach in öffentlicher Einrichtung

Potsdam. Die Polizei hatte am Donnerstag gleich zweimal mit einem 36-jährigen Mann im Schlaatz zu tun. Zuerst alarmierte ein Mitarbeiter einer öffentlichen Einrichtung die Beamten darüber, dass sich ein Mann, auf Grund eines abgelehnten Antrages, aggressiv verhalten würde.

Er beschädigte unter anderem die Eingangstür und drohte weitere Straftaten an. Die Beamten konnten den Mann vor Ort jedoch nicht mehr antreffen, da er sich bereits entfernt hatte.

Gegen halb drei am Nachmittag wurde die Polizei erneut darüber informiert, dass der Mann wieder in der Einrichtung sein Unwesen treibe. Dieses mal konnten die Beamten den Mann antreffen. Sie stellten seine Identität fest. Offenbar lag bei dem Mann eine psychische Erkrankung vor, weswegen er in eine medizinische Facheinrichtung gebracht wurde.

Zusätzlich fanden die Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei dem 36-Jährigen. Die Polizei nahm Anzeigen auf, jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

