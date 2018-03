Mann verstirbt an Tram-Haltestelle

Potsdam. Kurz vor den Osterfeiertagen hat sich in der Landeshauptstadt ein Unglück ereignet. Am Donnerstagmorgen brach gegen 8:40 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Kastanienallee in Potsdam-West ein Mann zusammen.

„Ja, das ist richtig“, bestätigte Polizeisprecherin Mutschischk auf MAZ-Nachfrage.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät

Ein sofort hinzugezogener Arzt konnte nur noch den Tod des 87-Jährigen feststellen. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Fremdverschulden kann nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch ausgeschlossen werden.

Von MAZonline