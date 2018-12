Teltower Vorstadt

Ein 55-Jähriger ist am Mittwochabend bei dem Versuch, einen Streit zu schlichten, geschlagen worden. Er war in einer Straßenbahn Zeuge einer verbalen Auseinandersetzung eines jungen Pärchens geworden. Um den Streit zu schlichten, sprach er die Beiden an. Alle drei verließen an der Haltestelle „Friedhöfe“ die Bahn. Hier jedoch geriet man wiederum aneinander. Unvermittelt schlug nun der junge Mann den 55-Jährigen mit einem Gegenstand, bei dem es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Schlagring gehandelt haben soll, ins Gesicht.

Verletzt ins Krankenhaus

Der Mann wurde hierbei so erheblich verletzt, dass er zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Pärchen indes verließ den Ort durch die Friedhofsgasse in Richtung Friedrich-Engels-Straße.

Täter trug Nike-Basecap

Die Polizei sucht Zeugen des Streits. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 180-182 cm groß, 18-20 Jahre alt, kurze, blonde Haare. Er war dunkel bekleidet und trug ein dunkles Basecap von „ Nike“.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-55080 zu wenden.

Von MAZonline