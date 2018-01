Marie Schöneburg wird Vereinschefin

Potsdam. Ihre Bühnenpremiere hatte die Schauspielerin Marie Schöneburg 1997 mit 14 Jahren in einem Gardinenkostüm als Penelope in „Wirrfahrten“ frei nach der Odysseus-Sage. Sie spielte in der Jugendtheatergruppe TD 16 des Offenen Kunstvereins (Okev). Seit Monatsbeginn ist die heute 34-Jährige Geschäftsführerin des Vereins, ihr Büro hat sie im „Kunstwerk“ in der Hermann-Elflein-Straße 10. Der neue Job ist eine Heimkehr, obwohl sie den Okev niemals richtig verlassen hatte.

In Babelsberg geboren, in Töplitz aufgewachsen als Tochter einer Lehrerin und eines Rechtsanwalts, hat Marie Schöneburg das Theaterblut von ihren Großeltern geerbt. Alfred Steinbrenner war Opernsänger am Hans-Otto-Theater, Großmutter Mathilde arbeitete im künstlerrischen Betriebsbüro, auch die Mutter stand als junges Mädchen auf der Bühne. Nach einem Auslandsjahr in der zwölften Klassenstufe in Mailand wollte Marie Schöneburg eigentlich Italienisch-Lehrerin werden. „Die Sprache wurde mit geschenkt.“

Marie Schöneburg 1998 als Penelope auf de Bühne des Offenen Kunstvereinns Potsdam. Quelle: privat

Den Gedanken an die Schauspielerei habe sie „nur kurz“ gehabt. Eine Freundin habe ihr empfohlen, es wenigstens zu versuchen: „Einmal musst du es probieren, sonst wirfst du es dir später vor.“ Nach dem Vorsprechen an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin sagte der Professor zu ihr: „Du bist ein echt toller Typ. Du hast keine Model-Figur, aber wir brauchen solchen Typen.“ Er schickte sie zum Mozarteum in Salzburg, wo Marie Schöneburg von 2006 bis 2010 ihre Ausbildung bekam.

Sie spielte am Salzburger Landestheater und am Theater Central, am Alten Schauspielhaus in Stuttgart und in Berlin am BAT, der Studiobühne der Schauspielschule „Ernst Busch“. Sie spielte schließlich 2012 und 2013 an der Komödie am Kurfürstendamm als Helen in „Fettes Schwein“ ihre erste große Rolle an der Seite von Oliver Mommsen, Nicola Ransom und Andreas Schmidt: „Der hat mir ganz viel Spielfreude mitgegeben.“

Das „Kunstwerk", Wirkungsstätte des Offenen Kunstvereins, im Hof des studentischen Kulturzentrums „Kuze“, Hermann-Elflein-Straße 10. Quelle: Friedrich Bungert

Ihre ersten Auftritte vor der Kamera hatte sie ab 2006 in Studentenfilmen in Potsdam, Salzburg, Ludwigsburg. Die Satire „Der Kuckuck und der Esel“ (2013) war ihr erster Kinofilm. Ihren ersten größeren TV-Auftritt hatte sie 2014 als Friseuse in der SAT-1-Produktion „Frauenherzen“. Kurz vor der Bundestagswahl 2017 hatte „Das schaffen wir schon“ Kinopremiere, eine Politsatire, in der Marie Schöneburg in der Rolle der arbeitslosen Susanne Kleinke die komplette Runde einer mit Spitzenpolitikern besetzten Talkshow als Geisel nimmt.

Der Kontakt zum Offenen Kunstverein ist über die Jahre nie abgerissen. Als sie nach dem Abschied der langjährigen Geschäftsführerin Sabine Merkel gefragt wurde, ob sie den Job übernehmen will, hat Marie Schöneburg zugesagt. Denn als Mutter von zwei Töchtern (Jahrgang 2011 und 2015) ist sie nicht ganz so flexibel, wie es das Filmgeschäft oft verlangt. Gedreht wird aber weiter. Aktuell für eine Comedy-Serie „Arthurs Gesetz“ an der Seite von Jan Josef Liefers und Nora Tschirner im Fichtelgebirge. Anfang Februar geht es wieder dort hin. Aktuell aber ist sie zu Hause beim Offenen Kunstverein: „Es ist wie eine Rückkehr“, sagt sie, „es fühlt sich richtig gut an.“

Theater und mehr im Offene Kunstverein Unter dem Dach des Offenen Kunstvereins proben aktuell sieben Theatergruppen mit unterschiedlichen Altersgruppen. Marie Schöneburgs erste Gruppe TD 16, Abkürzung für „Theater donnerstags 16 Uhr“, hatte sich 2002 aufgelöst. Nächste Premieren sind am 24. Februar „1+1=3, schlecht geschlafen“ mit „Nirvana“ (13 bis 15 Jahre“), am 16. März „Schwarze Komödie und der AT ist Zyankali“ mit „Mad Mix“ (junge Erwachsene), und am 29. April ein Stück zum Thema Böse mit dem Kindertheater „Wirbelsonne“ (8-11 Jahre). Neben den Theatern gibt es drei Malerei- und Grafikkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Sabine Raetsch. Im Mai gibt es den nächsten Malerei- und Grafikworkshop im Kunsthaus Strodehne. Ende März reisen zwölf Mitglieder des Kunstvereins zu einem Jugendkunstaustausch nach Wuhan, Zentralchina. Mehr als 40 Schüler beteiligen sich gemeinsam mit bulgarischen Freunden an den traditionellen Kinder- und Jugendkunsttagen, die erstmals in Lebus an der Oder stattfinden. In der Galerie des Kunstwerks läuft aktuell eine Ausstellung mit Installation, Grafik und Fotografie von Sahra Frank, Boris Leist und Moritz Jendral.

Von Volker Oelschläger