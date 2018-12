Potsdam

Die Stadt Potsdam wird mehr Geflüchtete aufnehmen, das hat die Stadtverordnetenversammlung (SVV) am Mittwochabend beschlossen. Potsdam wird damit offiziell zum „sicheren Hafen“. Das bedeutet, dass zusätzlich weitere Geflüchtete in der Stadt aufgenommen werden sollen. Außerdem soll eine öffentliche Patenschaft für eine Mission der Seenotrettung im Mittelmeer übernommen werden.

Antrag mit Ergänzung

„Wir müssen das Sterben auf dem Mittelmeer stoppen. Es ist nicht kriminell, Menschen zu retten“, sagt Uwe Fröhlich, Fraktionsmitglied der Grünen. Er hatte gemeinsam mit den Fraktionen der SPD und der Linken einen Antrag in die SVV eingebracht, in dem sich die Stadt zur Willkommenskultur bekennt. Allerdings wurde der Antrag durch einige Punkte von der Fraktion „Die Andere“ ergänzt, denn die ursprüngliche Fassung sei „nur eine Willensbekundung“ gewesen, wie Lutz Boede, Geschäftsführer der „Anderen“ erklärt. „Wir wollten gerne mehr. Es ist wichtig, etwas konkretes abzuschließen“, so Boede weiter.

In dem Beschluss ist nun festgelegt, dass sich der Oberbürgermeister mit Seenotrettern solidarisiert und sich für weitere gesetzliche Grundlagen zur erleichterten Aufnahme von Geflüchteten einsetzt. Die Ausländerbehörde solle alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Geflüchteten in Potsdam dauerhafte Lebensperspektiven zu schaffen.

Oberbürgermeister reagiert

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) begrüßte die Entscheidung der SVV und schlug vor, das Thema sowohl in der „AG Asyl“ als auch beim Bündnis „ Potsdam bekennt Farbe“ anzusprechen.

Laut Initiative „Seebrücke Potsdam“ sind alleine im Jahr 2018 rund 2000 Menschen auf der Flucht nach Europa im Mittelmeer ertrunken. Aber die Stadt Potsdam biete genug Möglichkeiten, um mehr Geflüchtete aufzunehmen. Im Sommer hatten rund 600 Menschen in Potsdam gegen eine Politik der Abschottung und für mehr Solidarität mit Geflüchteten demonstriert. „Es bedeutet uns sehr viel, dass Potsdam nun sicherer Hafen für Geflüchtete ist. Das ist ein großer Fortschritt.“, sagt Jonas Hase, ein Sprecher der Initiative „Seebrücke“.

Veränderte Mehrheit bei namentlicher Abstimmung

Hase zeigte sich überrascht, dass die SVV dem konkretisierenden Ergänzungsantrag der „Anderen“ zugestimmt hatte, denn damit habe er nicht gerechnet. Tatsächlich war die Mehrheit in der Versammlung am Mittwoch denkbar knapp: 21 zu 19 Abgeordnete stimmten dem Ergänzungsantrag zu. Als danach der Beschlussvorschlag der drei Fraktionen SPD, Linke und Grüne namentlich abgestimmt wurde, meldeten sich 31 Ja-Stimmen bei 13 Nein-Stimmen.

Von Jonas Nayda