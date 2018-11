Innenstadt

Das Honorar für die mehr als 200 Dozenten der Volkshochschule Potsdam im Bildungsforum wird einheitlich von 30 auf 35 Euro pro Unterrichtseinheit angehoben. Künftig sollen die einheitlichen Honorarsätze sich in Anlehnung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes automatisch erhöhen. Das haben die Stadtverordneten am Mittwochabend beschlossen. Abgelehnt wurde ein Änderungsantrag der Fraktion Die Andere, nach dem künftig ein Honorarrahmen von 35 bis 42 Euro pro Unterrichtseinheit gelten sollte.

Nicolas Bauer (Die Andere) begründete diesen weitergehenden Antrag mit der Vorgeschichte: Die Stadtverordneten hätten schon einmal eine deutliche Anhebung der Dozentenhonorare beschlossen, die von der Verwaltung damals aber nicht umgesetzt worden sei. Nach früheren Angaben von Bildungsdezernentin Noosha Aubel ist die Honorarerhöhung für die Stadt mit einem jährlichen finanziellen Mehrbedarf von rund 155 000 Euro verbunden.

Von Volker Oelschläger