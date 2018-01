Mehr Geld für Jugend und Begegnungshäuser

Die Linke will mit ihren Anträgen zum Potsdamer Doppelhaushalt 2018/19 gut 1,3 Millionen Euro umschichten. Schwerpunkte sind neben Jugend und Begegnungshäusern die Einrichtung einer Wohnungstauschzentrale und eines Rettungsfonds für Kleingärten, sowie Startkapital für die Neugestaltung der Skate-Anlage am E-Park in der Friedrich-List-Straße.