Mehr Geld für Schulwegsicherheit

In der Debatte um den Doppelhaushalt der Landeshauptstadt Potsdam für die Jahre 2018/19 hat auch die Fraktion Bürgerbündnis/FDP drei Änderungsanträge eingebracht. Am Mittwoch trifft sich der Finanzausschuss zur Haushaltsklausur, am 7. März könnte der Haushalt von den Stadtverordneten verabschiedet werden.