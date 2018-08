Berliner Vorstadt

Für die Nachfolge des Ende Juni ausgeschiedenen Feuerwehrchefs Jörg Huppatz gibt es mehrere „vielversprechende Bewerber“. Das hat Ordnungsdezernent Mike Schubert (SPD) am Mittwoch bei einen Besuch von Staatssekretärin Katrin Lange in der Regionalleitstelle Nordwest an der Holzmarktstraße gesagt, wo auch die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt sitzt.

Eröffnung der Feuer-und Rettungswache Babelsberg ,hier Fachbereichsleiter Jörg Huppatz Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Ausschreibung für den Führungsposten läuft bis 15. August; erst dann werde man sich die Bewerber genauer ansehen und eine Vorauswahl treffen, sagte Schubert, der weder die Zahl noch die Herkunft der bisherigen Bewerber nennen wollte, aber davon ausgeht, dass sie – wie zuvor schon Huppatz –aus einer bestehenden Feuerwehr kommen und sich dort auch erstmal herauslösen müssen. Spätestens zum Jahresende werde man den Posten neu besetzt haben, den bis zum Amtsantritt von Huppatz im März Wolfgang Hülsebeck inne hatte. Er ging in Rente, berät die Feuerwehr aber noch.

Bei Langes Besuch wurde bekannt gegeben, dass die Regionalleitstelle ihr Personal bis Ende kommenden Jahres um zehn Personen aufstocken wird. Die Kameraden dazu absolvieren derzeit Lehrgänge. Es geht insbesondere darum, bei Groß-Lagen wie dem Feuer bei Fichtenwalde Personal aus Brandmannschaften in die Leitstelle zu beordern. Dafür müssen sie aber geschult sein.

Von den Kollegen lernen

Auch für den Fall, dass Feuerwehrleute gesundheitlich nicht mehr in der Lage sind, alle körperlichen Anforderungen des Brandeinsatzes zu erfüllen, ist die Leitstelle in Schuberts Augen ein idealer Arbeitsort, um die Erfahrungen dieser Kollegen weiter zu nutzen. „Diese Leute sind Goldstaub für die Leitstelle“, sagte Schubert.

Zwar sinkt die Zahl der Anrufe seit einigen Jahren, doch die Zahl der daraus resultierenden Einsätze steigt stetig an. Im Jahr 2015 liefen noch rund 21500 Anrufe auf, darunter fast 11000 Notrufe. im folgenden Jahr waren es etwa 18700 Anrufe, darunter 99000 Notrufe. Vergangenes Jahr nahmen die Disponenten der Leitstelle genausoviele Hinweise auf, hatten aber fast 100000 Notrufe dabei. Die Zahl der Einsätze kletterte von 74221 im Jahr 2015 auf 77731 im Jahr 2017.

Verschärfend wirkten technische Probleme bei der Erreichbarkeit des polizeilichen Notrufes 110; dann muss die Feuerwehr die Informationen aufnehmen, bewerten und Maßnahmen veranlassen.

Von Rainer Schüler