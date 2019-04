Potsdam

Am Mittwoch kam es in Potsdam gleich zu mehreren Fahrradunfällen in der Stadt. Schon um 9.15 Uhr kollidierte in der Gutenbergstraße eine Radfahrerin mit einer Fahrzeugtür, die an einem parkenden PKW geöffnet wurde. Die 55-jährige Radlerin stürzte und verletzte sich. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Rund zwei Stunden später, gegen 11.30 Uhr stieß ein Radfahrer in der Potsdamer Straße mit einem Pkw zusammen, der von einem Parkplatz auf die Potsdamer Straße einbiegen wollte. Auch dieser 52-jährige Radler stürzte und verletzte sich. Er wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt.

Am Nachmittag kollidierten dann erneut ein Fahrrad- und ein Pkw-Fahrer. Gegen 17.50 Uhr stießen sie an der Ecke Am Neuen Palais und Geschwister-Scholl-Straße zusammen. Die 29-jährige Radlerin musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.

