Mehrere Unfälle auf glatten Straßen

Potsdam. Am Dienstagvormittag kam es auf glatten Straßen in der Landeshauptstadt zu mehreren Unfällen. Das berichtet die Polizei. So rutschte am Morgen gegen 9 Uhr ein Pkw im Kreuzungsbereich Beetzweg und Gartenstraße in einen Lkw.

Wintereinbruch und Schneefall in Brandenburg: Mehrere Zentimeter Schnee fielen am Dienstagmorgen. Obwohl sich viele Winterdienste zuvor darauf eingestellt hatten, kam es zu mehreren Unfällen auf den Straßen in ganz Brandenburg. Zur Bildergalerie

Wenige Minuten später kollidierten auf der Seeburger Chaussee zwei Autos. In Babelsberg stieß gegen 11.20 Uhr ein Winterdienstfahrzeug gegen einen Kleinlasttransporter. Ein Lkw fuhr gegen 12.38 Uhr auf der Potsdamer Chaussee in einen Grünstreifen.

Eine verletzte Person bei Glätte in Kleinmachnow

Personen kamen bei diesen Unfällen nicht zu Schaden. Es entstand jedoch insgesamt ein Sachschaden von mehr als 7.000 Euro, berichtet die Polizei.

In Kleinmachnow allerdings verlor die Fahrerin eines Pkw die Kontrolle über ihren Wagen. Beim Bremsen geriet das Auto ins Schleudern und kollidierte sowohl mit einem entgegenkommenden Wagen als auch mit den zwei parkenden Pkw.

Die 33-Jährige verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 84-jährige Fahrer, der ihr entgegen gekommen war, wurde leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro.

Von MAZonline