Der Neue im „Mercure“

Innenstadt. Das Hotel „Mercure“ hat einen neuen Direktor. Daniel Schmidt hat am Dienstag die Geschäfte von Marco Wesolowski übernommen. „Es bleibt in der Familie“, sagt Daniel Schmidt, der bereits seit einigen Jahren für die Eventhotel-Gruppe arbeitet – also für genau die Managementcompany, die auch für Potsdams bekanntestes Hochhaus verantwortlich zeichnet. Die Debatte rund ums „Mercure“ habe er so aus der Ferne gut mitverfolgen können, sagt Daniel Schmidt. „Er steckt mitten drin im Thema“, lobt sein Vorgänger Marco Wesolowski. „Ich brauche Herrn Schmidt keine Ratschläge zu geben. Er weiß, wie das Hotelbusiness funktioniert. – Und die Sanierungssatzung habe ich ihm längst in die Hand gedrückt.“

Das Hotelhandwerk hat er im Dresdener „Mercure“ erlernt

Daniel Schmidt ist 38 Jahre alt, verheiratet, Vater zweier Töchter. Das Hotelhandwerk hat der gebürtige Dresdner im Zentrum seiner Heimatstadt gelernt: im „Mercure“ in der Prager Straße, das 1971 als „Interhotel Newa“ eröffnet wurde und seit 2008 unter der Accor-Marke „Pullman“ firmiert. „Bei diesem Haus hat niemand gefordert, dass es weg muss“, sagt Daniel Schmidt. „Das Haus ist modernisiert worden, auch die Fassade. Es passt super in die Stadt – so wie auch das Potsdamer ,Mercure’ in die Stadt passt.“ Selbst der Abrissstreit um das Hotel am Terrassenufer – ein 60er-Jahre-Plattenbau-Monolith in historischer Stadtsilhouette – sei vom Tisch.

Auch wenn er es nicht mit städtebaulichen Fragen zu tun hatte – hart umkämpft waren die Häuser, an deren Spitze Daniel Schmidt in den vergangenen Jahren stand, dennoch. Er hat zunächst das „Park Inn“ in Düsseldorf geführt, danach das „Mercure“ an der Oldenburger Allee in Hannover. Beide Messe-Städte haben Rekordjahre in der Hotellerie hinter sich, der Markt ist in Bewegung. „50 000 Gäste auf einen Schwung unterzubringen, ist in Hannover kein Problem“, sagt Daniel Schmidt. Größenordnungen, von denen Potsdam Lichtjahre entfernt ist. Und dennoch spielt das Messe- und Tagungsgeschäft für den Neuen im „Mercure“ weiterhin eine wesentliche Rolle. Zum einen verfügt das Haus selbst über großzügige Konferenzräume. Zum anderen ist das Berliner Messezentrum mit der Bahn keine halbe Stunde entfernt; der Hauptbahnhof liegt dem „Mercure“ geradezu zu Füßen.

„Hier in Potsdam zu sein, ist für mich wie nach Hause zu kommen“

„Wir sind zwar ein Geschäftshotel“, sagt Daniel Schmidt. „Aber hier in Potsdam haben wir es auch mit viel Leisure zu tun.“ – Also mit Freizeitgästen. Die Schlösser, die königlichen Gärten und andere Sehenswürdigkeiten hat sich Daniel Schmidt mit seiner Familie vor zwei Jahren selbst angeschaut. Klar, dass er da im „Mercure“ abgestiegen ist – so wie jetzt, denn der Direktor wohnt im Hotel. „Bis meine Familie, die noch in Dresden ist, im Sommer nachzieht“, sagt Daniel Schmidt. In den drei zurückliegenden Hannover-Jahren sei er Wochenende für Wochenende gependelt. Jetzt freue er sich, endlich wieder mit der Familie, zu der auch zwei kleine Hunde und eine Perserkatze gehören, zusammen zu leben – am liebsten auf dem Land. „Hier in Potsdam zu sein, ist für mich wie nach Hause zu kommen.“ Der Onkel habe ein Häuschen in Teupitz (Dahme-Spreewald) direkt am See gehabt. „Ich habe die Sommerferien dort geliebt!“, sagt Daniel Schmidt, ein Herzensmärker, der nun daheeme ist.

Prominent am Eingang zum Zentrum gelegen Das „Mercure“ war das zehnte Interhotel der DDR. Es wurde ab 1966 prominent am Eingang zum Stadtzentrum gebaut und am 1. Mai 1969 eröffnet. Mit 430 Betten ist es nach Dorint und Kongresshotel das drittgrößte Hotel Potsdams. Die Auslastung im Jahr 2017 lag laut Direktion bei mehr 70 Prozent. Das Hotelhochhaus hat 17. Etagen und ist 62 Meter hoch. Die Immobilie gehört dem französischen Unternehmen FDM. Betreiber ist die Event Hotelgruppe. Mercure ist eine Marke des global agierenden Accor-Konzerns, zu dem u.a. Sofitel, Novotel, Pullmann und Ibis gehören. Eine Millioneninvestition hat FDM zu Beginn des Jahres auf den Weg gebracht: Bei laufendem Betrieb werden derzeit sämtliche Zimmer und Suiten renoviert – Ende April soll die Hälfte geschafft sein. Die markante zwölf Meter lange und einen Meter hohe Leuchtreklame, die seit 1992 an der Traufe prangt, soll in diesem Jahr ebenfalls ausgetauscht werden. nf

Von Nadine Fabian