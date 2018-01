Mike Schubert – der SPD-Kandidat im Porträt

Potsdam. Potsdams Sozialdezernent Mike Schubert (SPD) ist am Sonnabend zum Direktkandidaten seiner Partei gewählt worden. Bei einer Mitgliederversammlung setzte er sich gegen Burkhard Exner und Frank Steffens durch.

In den vergangenen Wochen habe es viele ermunternde Gespräche und Reaktionen gegeben, begründet Schubert seine Bewerbung in dem Schreiben an die SPD-Mitglieder.

Gegenprogramm zu Burkhard Exner

Mike Schubert – Jahrgang 1973, Politologe, aufgewachsen in Potsdam mit Wohnsitz im Potsdamer Norden und vor seiner Sozialdezernentenwahl 2016 SPD-Fraktions- sowie Unterbezirkschef – ist nach Einschätzung vieler Genossen das Gegenprogramm zu Burkhard Exner. Immer präsent in den sozialen Netzwerken, begibt er sich gern und mit viel Energie ins Rampenlicht. Schubert-Befürworter streichen heraus, mit welchem Fleiß er Außer-Haus-Termine absolviert. Doch in seinem Referat läuft noch längst nicht alles rund: Unter anderem beim Thema Kita-Plätze habe er seine Rolle noch nicht gefunden, heißt es.

Zum Dezernenten erst im dritten Wahlgang

Seinen Sprung ins Dezernentenamt hatte Schubert, früher Referent im Innenministerium, erst im dritten Wahlgang geschafft. Immer wieder versicherte er danach, wie viel Freude ihm der neue Job bereite. Umso überraschter sind manche SPD-Mitglieder nun von Schuberts Ambitionen auf den Spitzenposten im Rathaus. Die Absprachen mit Parteifreunden seien ganz andere gewesen. „Die Wahl zum Beigeordneten war mit der Festlegung verbunden, dass er das acht Jahre lang macht“, sagt ein langjähriger Funktionär zur MAZ: „Ein Großteil derer, die ihn damals unterstützt haben, hat das unter der Voraussetzung getan, dass er das über die ganze Amtszeit machen soll.“ Diese Darstellung wird auch von anderen SPD-Mitgliedern bestätigt.

Entscheidung fällt am 20. Januar

Die finale Entscheidung über den Kandidaten fällten die Parteimitglieder. Gewählt wurde auf einer Mitgliedervollversammlung am 20. Januar. „Das Verfahren soll transparent und offen sein“, betont Unterbezirkschefin Ulrike Häfner.

