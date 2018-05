Potsdam/Bornstedt

Auf dem Grundstück des abgerissenen Offizierskasinos in Bornstedt gibt es Bewegung. Auf Plakaten und Transparenten kündigt eine Gesellschaft „Project Immobilien“ an: „Hier entstehen in Kürze 214 Mikro-Apartments.“

Bei dem neuen Investor handelt es sich um die bundesweit aktive Unternehmensgruppe Project Immobilien, die auf ihrer Internetseite auf aktuell 80 Objekte in Planung und Bau mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Milliarden Euro verweist. Pressesprecherin Ines Kilgenstein bestätigte das am Montag auf MAZ-Anfrage. Das Projekt in der Pappelallee befinde sich allerdings in einem sehr frühen Planungsstadium.

Auf dem Grundstück an der Gabelung von Pappelallee und Reiherweg befand sich das 1936 errichtete Offizierskasino der Neuen Kriegsschule. Nach der Wende wollte der Förderverein Militärmuseum Brandenburg-Preußen das Gebäude zum Museum ausbauen. 4,5 Millionen Euro waren für den Umbau des Gebäudes geplant, 500 000 Euro sollte das Grundstück kosten. Das Projekt wurde 2012 wegen fehlender Finanzen aufgegeben.

Ende 2014 wurde der Erwerb des Grundstücks durch eine Immobiliengesellschaft bekannt, die das Kasino abreißen und auf dem 4500 Quadratmeter großen Grundstück 166 Studentenapartments errichten wollte.

Das Kasino mit dem großen Ballsaal als Herzstück, das nach Angaben von Mitstreitern des Fördervereins Militärmuseum in einem guten Zustand war, wurde im Herbst 2015 abgerissen. Danach ruhte der Bau.

Im Januar dieses Jahres ergaben Recherchen des SPD-Stadtverordneten Uwe Adler, dass es zwischen Stadt und Eigentümer seit 2015 keinen Kontakt mehr gab. Er war von Anwohnern alarmiert worden: „Seit 2015 hat der Besitzer die Baugenehmigung“, so der SPD-Mann, doch die Potenziale würden „trotz Bedarfs nicht abgerufen“. Er äußerte einen „Spekulationsverdacht“.

Inzwischen hatte das Grundstück offenkundig den Besitzer gewechselt und in die Baustelle kommt wieder Bewegung.

Laut Rathaussprecherin Christine Homann gibt es für das Grundstück Pappelallee 14 bis 17 eine Baugenehmigung für einen „Neubau Studentisches Wohnen“ mit 214 Studentenapartments: „Mit dem Studentenwohnheim sollen in zwei Bauabschnitten über 5000 Quadratmeter Wohnfläche für Studenten erzeugt werden.“ Der Baubeginn sei „unserer Kenntnis nach für Ende 2018 vorgesehen“.

