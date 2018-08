Nauener Vorstadt

In den eskalierten Nachbarschaftsstreit aus der Puschkinallee hat sich Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) eingeschaltet. Das Ministerium haben „einen Bericht bei der Polizei angefordert, um ein genaues Bild der umstrittenen Geschehnisse zu erhalten“, bestätigte Behördensprecher Ingo Decker. Schröter habe „einige Zuschriften“ erhalten – offenbar von Seiten der Festgesellschaft, deren Polterabend am vergangenen Freitagabend nach Nachbarschaftsbeschwerden von der Polizei beendet worden war.

Bei dem Einsatz hatten Beamte unter anderem der Braut und ihrem Bräutigam Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Einer der Gäste soll ein Messer in der Hand gehabt haben. Beamte sollen unter anderem als „Wichser“ beschimpft worden sein.

Der Polterabend kurz vor dem Polizeieinsatz – die Brautleute mit Besen. Quelle: privat

Der Leiter der Polizeidirektion West, Peter Meyritz, sagte, das Landeskriminalamt bearbeite die Strafanzeigen gegen die Beamten. Das sei Standard in solchen Fällen. Die Ermittler hinterfragen unter anderem die Rolle des Eigentümers des Festgeländes – es gehört zur denkmalgeschützten Villa Gericke. Der Unternehmensberater Knud B. soll an den beiden Tagen nach dem Polizeieinsatz mindestens fünfmal bei jenen Nachbarn Sturm geklingelt haben, die die Beamten wegen Ruhestörung verständigt hatten. Es soll zu Drohungen gekommen sein.

Als der Arzt und seine Lebensgefährtin am Sonntagabend daraufhin zur Polizei fuhren, um Knud B. anzuzeigen, sei dieser barfuß in seinen mattgrünen Mercedes GT gesprungen und dem Paar bis vor die Tür der Wache in der Tresckow-Straße hinterher gefahren. Polizisten passten den Mann vor der Wache ab und unterzogen den 42-Jährigen einer „Gefährderansprache“.

Von Ulrich Wangemann