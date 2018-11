Babelsberg/Waldstadt II

Zwei stark betrunkene Verkehrsteilnehmer zog die Polizei am Samstagabend aus dem Verkehr. Zunächst stoppte sie in der Rudolf-Breitscheid-Straße gegen 21.15 Uhr eine Fahrradfahrerin. Sie pustete sich beim Alkoholtest auf 1,94 Promille. Eine Stunde später wurde ein Autofahrer in der Saarmunder Straße kontrolliert. Beim ihm ergag Atemalkoholmessung sogar 2,41 Promille. In beiden Fällen wurden Blutproben entnommen und Strafverfahren eingeleitet. Der Autofahrer musste seinen Führerschein.

Von MAZonline