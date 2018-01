Mit Disco durch den Nachmittag

Potsdam. Ein langer Tisch steht im Foyer des Filmmuseums. Er ist übervoll beladen mit Klebestiften, Scheren, Sterne, Glitzer und Lametta. Kinder und einige Erwachsene sitzen an der Tafel und sind eifrig mit Basteln beschäftigt. Das Filmmuseum hat zum zweiten Mal zum Laternenbasteln eingeladen. Am Ende gehen die Kinder mit den Laternen raus, um in einem Umzug durch die Innenstadt zu ziehen. Der Laternenumzug ist einer der Höhepunkte am Samstagabend bei der Veranstaltung „Unterwegs im Licht“.

„Wir konnten die Kinder einfach nicht mehr zurückhalten.“

Im vergangenen Jahr war das Motto Engel. In diesem Jahr ist es Disco. „Wir haben uns inspirieren lassen von unserer aktuellen Ausstellung ’Alles dreht sich und bewegt sich – der Tanz und das Kino’“, sagt Christine Handke, die Marketingchefin des Filmmuseums und Organisatorin des Nachmittags. „Eigentlich ging es um 15 Uhr los, aber schon viel früher waren viele Kinder hier, die ganz aufgeregt und gespannt waren, so dass wir uns entschieden haben, eine halbe Stunde früher loszulegen. Wir konnten sie einfach nicht mehr zurückhalten.“ Bis zum Ende des Tages, um 20 Uhr, waren knapp 300 Kinder im Filmmuseum und haben Laternen gebastelt, sagt Handke später.

Passend zum Thema gab es Disco-Musik der 1980er und 1990er Jahre aus den Lautsprechern und knallige Perücken, Kleidung und Federboas. Die Kinder konnten sich verkleiden und von dem Fotografen Michael Lüder ablichten lassen. Das Foto kam dann auch auf die Laterne.

Gerade fertig geworden mit ihrer Laterne ist die 7-jährige Josefine Hubbert. Sie ist mit ihrer Mutter Tanja da und kann es kaum erwarten, bis der Umzug durch die Innenstadt losgeht. „Ich habe drei Herzchen, zwei Federn, fünf Sterne, ein Bild von mir, Glitzer und Schnüre an meine Laterne gemacht“, sagt sie und schaut sich noch einmal ganz genau ihr Kunstwerk an.

Für besonders Neugierige gab es einen Blick hinter die Kulissen

Um halb sieben gab es für alle Interessierten eine Sonderführung. Da hatten sie die Gelegenheit, einmal einen Blick hinter die Kulissen des Filmmuseums zu werfen. Offen waren dann der Raum der berüchtigten Welte-Kinoorgel, der Vorführraum, von dem aus die Filme in den Kinosaal projiziert werden und das Büro des Museumsleiters.

„Die Organisation des Basteltages war nicht ganz ohne“, sagt Christine Handke. „Am Ende waren es fünf Leute, die geholfen haben. Die Perücken und Bastelmaterialien mussten wir zusammensammeln und die Disco-Klamotten auswählen. Aber es macht Spaß“, sagt Handke weiter. „Weil wir merken, wie toll es angenommen wird und wie sehr die Leute sich in diese Aktion reinfallen lassen.“

Von Annika Jensen