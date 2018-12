Krampnitz,

Einst wurden Militärfahrzeuge in der zweigeschossigen Halle im früheren Kasernenareal Krampnitz repariert. Künftig könnten dort nicht nur Kinder spielen, sondern die Anwohner sich versammeln, Sport treiben, Feste feiern, Konzerte oder Theatervorstellungen sehen und sich als Gemeinschaft im neuen Stadtteil von Beginn an zusammenfinden.

Die ungewöhnliche Kombination könnte ein Schatz des Areals werden

„Heute würde man Gebäude nicht mehr in solchen Kombinationen bauen, doch sie sind die Schätze solcher Gebiete“, sagte Uli Hellweg, Stadtplaner und Mitglied des Forums Krampnitz.

Dort wurde am Donnerstagabend die Machbarkeitsstudie des Architektur Büros Gerkan, Marg & Partner (Gmp) zur verfallenen Montagehalle vorgestellt. Die Idee, dort eine Kita mit einer öffentlichen Nutzung zu verbinden, stieß auf große Begeisterung.

So könnte die halle später aussehen. Ring um die zweigeschossige Halle herum läuft ein eingeschossiger Gebäuderiegel, in dem die Kita Platz finden würde. Quelle: gmp Architekten

Halle könnte gleichzeitig zum Kitabetrieb von anderen genutzt werden

„Es sieht verheerend aus. Man kann sich kaum vorstellen, dass dort eine Kita entstehen soll“, sagte Gmp-Architekt Markus Pfisterer über den aktuellen Zustand des Denkmals. Doch die Visualisierungen machten deutlich, wie dank der zahlreichen vorhandenen Oberlichter ein heller, 700 Quadratmeter großer Mehrzweckraum entstehen könnte.

„Die Kita braucht so eine hohe Halle nicht unbedingt, aber wir haben diskutiert, wie man verschiedene Nutzungen in dem Gebäude zusammenbringen kann und empfehlen den Erhalt der Halle“, sagt Pfisterer. Sie könnte einfach vom Kita-Trakt getrennt werden und dadurch sogar gleichzeitig zum Kitabetrieb extern genutzt werden.

So könnte die Halle später aussehen. An der Decke sind Applikationen für einen besseren Schall angebracht. Quelle: gmp Architekten

Es muss ein Träger gefunden werden, der beides betreiben will

„Aber es muss erwähnt werden – das hat seinen Preis. Ein solcher Umbau ist teurer als eine übliche Kita. Wir suchen daher auch einen Träger, der gewillt ist, beides mit Leben zu füllen und diese Halle mitzufinanzieren“, sagte Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos). Für ihn wäre die kombinierte Nutzung ein „Zeichen für die Qualität der geplanten Konversion“.

Claus Wartenberg ( SPD), der als Fahrlands Ortsvorsteher auch für Krampnitz verantwortlich ist, deutete bereits eine Lösung an. „Wir sind seit einem halben Jahr in Gesprächen mit der Kirche über die Trägerschaft an einer Kita in Krampnitz. Dass die neuen Einwohner hier nicht nur etwas für ihre Kinder finden, sondern auch einen Begegnungsbereich für sich haben, trifft bei der Kirche auf ein sehr konkretes Interesse“, sagte Wartenberg.

Ein Kasernenbau soll bis 2022 zu einer Grundschule mit integrierter Kita umgebaut und erweitert werden. Dazu findet bis Mai ein Wettbewerb von Architekten und Landschaftsplanern statt. Quelle: gmp Architekten

Im Sommer 2021 kommen die ersten Mieter der Deutsche Wohnen

Im Sommer 2021 werden nach aktuellem Zeitplan die ersten Mieter einziehen. Im Bereich der denkmalgeschützten sogenannten Klinkerhöfe hat der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen ( DW) bereits die Bauanträge für die ersten vier Gebäude gestellt. Ab Sommer 2019 entstehen dort 186 Wohnungen. Voraussichtlich acht Monate später wird mit dem Bau von 250 weiteren Wohnungen begonnen, wie der Projektleiter der DW, Alexander Salimi, im Forum bekanntgab.

Für die ersten Mieter wird es eine temporäre Kita geben. Spätestens im August 2022 soll dann die erste Krampnitzer Grundschule mit einer integrierten Kita eröffnet sein. Dafür soll Anfang 2019 ein Wettbewerb für Architekten und Freiraumplaner durchgeführt werden. Bereits im Mai soll ein Gewinner feststehen.

Idee für die Bauphase: Baumaterial und Aushub über den Wasserweg abwickeln

Eine logistische Idee für die Bauphase des gesamten Wohngebiets für 10 000 Menschen brachte Georg Bittcher (Die Andere) ein. Er schlug ein temporäres Baulogistikzentrum am Ufer des Krampnitzsees vor, um über den Wasserweg den Aushub und jene Baumaterialien, die in Massen anfallen, abzuwickeln und der B 2 damit viel Schwerlastverkehr zu ersparen. „Das ist ein interessanter Aspekt, den wir prüfen sollten“, sagte Rubelt dazu.

Von Peter Degener