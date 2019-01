Bergholz-Rehbrücke

Ein 36-jähriger Motorradfahrer erlag jetzt nach einem Verkehrsunfall in der Arthur-Scheunert-Allee seinen schweren Verletzungen. Das meldet die Polizei. Der Mann war, wie berichtet, in der Nacht zu Sonnabend mit seinem Suzuki-Motorrad auf winterglatter Fahrbahn auf der Scheunert-Allee Ecke Am Bahnhof gestürzt und sich dabei lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte und Notarzt waren vor Ort und brachten den Mann ins Klinikum. Eine Überprüfung ergab, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurde leichter Alkoholgeruch wahrgenommen. Die Polizei nahm unter Zuhilfenahme eines Gutachters den Verkehrsunfall auf und ermittelt nun zur Unfallursache.

Von MAZonline