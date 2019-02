Potsdam

Gelber Sack, Schwarze Tonne, Kompost und Glascontainer: Mülltrennung ist den Deutschen von Kindesbeinen an ein Begriff. In Potsdam ist seit nunmehr drei Jahren die Biotonne Pflicht für jeden Haushalt, nun wollen die Grünen im Stadtparlament eine Wertstofftonne einführen.

Dabei ist nicht immer eindeutig, welcher Abfall nun in welchen Container gehört: Dass ein Pappkarton in die Papiertonne muss, ist noch eindeutig. Doch es gibt auch kompliziertere Fälle bei der Entsorgung, wie unser Müll-Quiz zeigt.

Testen Sie in acht Fragen ihr Wissen darüber, wo Ihr Abfall eigentlich hingehört. In einigen Fällen sind mehrere Antworten richtig – in der Auflösung bleiben dann die verschiedenen korrekten Optionen stehen. Nun aber viel Spaß beim Wissensquiz!

Von Saskia Kirf