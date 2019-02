Berliner Vorstadt

Während am Sacrow-Paretzer Kanal eine Panzermine aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt wurde, gab es am Mittwochnachmittag einen weiteren gefährlichen Fund in Potsdams Gewässern: An der Humboldtbrücke ist eine größere Menge Munition aus der Havel gefischt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Unter der Wasseroberfläche zu sehen

Ein Bürger hatte bei der Polizeiinspektion Potsdam mehrere Patronen abgegeben, die seine Tochter zuvor in der Havel nahe der Brücke gefunden hatte. Sie waren vom Ufer aus unter der Wasseroberfläche zu sehen. Der Mann informierte die Beamten, dass dort noch mehr Munition liege.

58 Patronen und ein Magazin

Tatsächlich stellte die Polizei weitere 58 Patronen und ein Magazin sicher. Ein Taucher der Feuerwehr barg die Geschosse und Waffenteile. Die Polizei ermittelt nun zum Verstoß gegen das Waffengesetz. Ob es sich um Weltkriegsmunition oder Patronen jüngeren Datums handelt, müsse noch untersucht werden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Von MAZonline