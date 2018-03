Mutmaßlicher Brandstifter in Potsdam gefasst

Potsdam. Die Polizei hat in Potsdam einen jungen Mann festgenommen, der in der vergangenen Woche zwei Brände in Wohnhäusern gelegt haben soll. „Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Potsdam am gestrigen Tage ein 20-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es handele sich um einen jungen Mann, der sich nach derzeitigen Erkenntnissen ohne festen Wohnsitz in Potsdam aufhält.

Zwei mal wurde direkt an Wohnungstüren Feuer gelegt

Der Tatvorwurf: Am vergangenen Mittwoch soll der Mann gegen 13.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Hertha-Thiele-Weg in Drewitz ein Feuer im Bereich einer Wohnungstür gelegt haben. Das Feuer konnte von dem Mieter selbstständig gelöscht werden.

Eine weitere Brandstiftung, die ihm angelastet wird, gab es am vergangenen Wochenende. In der Nacht zum Sonnabend gab es den Versuch die Schwelle einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße in Brand zu setzen. Eine Mieterin wurde von Brandgeruch geweckt und alarmierte um 4 Uhr in der Früh die Polizei. Hier hatte sich das Feuer nicht entfalten können und wahr vermutlich von allein wieder ausgegangen.

Es wurden glücklicherweise in beiden Fällen keine Personen verletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

Von MAZonline