Potsdam

Im Potsdamer Justizzentrum ist am Freitagmorgen eine Drohung eingegangen, die „die Explosion eines Sprengsatzes am heutigen Tag ankündigt“. Das teilte die Brandenburger Polizei am Morgen auf Twitter mit.

Das Gebäude in der Jägerallee ist geräumt; 200 Mitarbeiter mussten laut Polizei das weitläufige Gebäude verlassen, das ringsum abgesperrt ist. Die Mitarbeiter kamen laut Polizei großenteils in anderen Objekten der Justiz unter.

An der für den Verkehr noch freien Jägerallee auf der Frontseite stehen knapp 20 Polizeifahrzeuge, darunter der Kripo. Der Vorplatz des Justizzentrums ist nicht zugänglich. Alle Prozesse sind bis auf weiteres ausgesetzt.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Heiko Schmidt geht man von einer Ernsthaftigkeit der Drohung aus, heute werde im Justizzentrum „ein Sprengsatz hochgehen“. Ob die Drohung per Telefon oder Mail kam, wollte Schmidt der MAZ nicht sagen. Für die Suche nach einer möglichen Bombe seien Hunde und technische Mittel im Einsatz.

An der Jägerallee reihen sich die Einsatzfahrzeuge aneinander. Quelle: Rainer Schüler

Das Justizzentrum in Potsdam ist nicht das einzige Gericht in Deutschland, das an diesem Morgen bedroht wurde. Auch in den Gerichten weitere deutscher Großstädte sind Bombendrohungen eingegangen. Unter anderem betroffen sind die Landgerichte in Kiel, Erfurt und Magdeburg.

Mehr in Kürze.

Von MAZonline