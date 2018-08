Potsdam

Frauen, die die Nachricht über ihre Schwangerschaft in eine schier ausweglose Situation stürzt, finden am katholischen St. Josefs-Krankenhaus Potsdam-Sanssouci auch nach der vorübergehenden Schließung der Babyklappe weiterhin diskrete Hilfe. Das Krankenhaus bietet werdenden Müttern, die ihr Kind nicht selbst großziehen möchten oder können, die Möglichkeit der vertraulichen und darüber hinaus der anonymen Geburt.

Wie berichtet, ist die Babyklappe wegen der Sanierung des historischen Josefs-Hauses in den nächsten Monaten nicht in Betrieb. 2003 war sie eröffnet worden – sie ist bis heute die einzige Babyklappe im gesamten Land Brandenburg. Zwei Jahre vergingen, bis der erste Säugling in dem Notfallbettchen abgelegt wurde – ein Mädchen, nur wenige Stunden alt. Insgesamt hat das St.-Josefs-Team bisher zwölf Findelbabys versorgt. Seit die vertrauliche Geburt 2014 aus der rechtlichen Grauzone gelöst und bundesweit gesetzlich geregelt wurde, hat das christliche Haus eine vertrauliche Geburt und drei anonyme Geburten verzeichnet.

Das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung

In beiden Fällen können Frauen ihr Kind medizinisch sicher zur Welt bringen, es in vertrauensvolle Hände geben – und verlassen. Der Unterschied: Bei der anonymen Geburt muss die Mutter nichts von sich preisgeben. „Das respektieren wir und erfassen auch keinerlei Patientendaten“, versichert Matthias Leupold, am St. Josefs der Leitende Oberarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Bei der vertraulichen Geburt braucht die werdende Mutter zwar auch nichts zu offenbaren, sie räumt allerdings dem Kind die Möglichkeit ein, später etwas über seine Herkunft zu erfahren. „Die bessere Variante ist die vertrauliche Geburt“, sagt Matthias Leupold: „Jeder Mensch hat das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung – das ist ein Grundrecht.“ Dieses geht einem Kind, das anonym zur Welt kommt, verloren.

Ob vertraulich oder anonym – das entscheidet allein die Mutter. Wählt sie eine vertrauliche Geburt, hinterlegt sie noch während der Schwangerschaft bei der Adoptionsvermittlungsstelle des Jugendamtes ihre persönlichen Daten in einem versiegelten Brief. Sie erhält daraufhin Papiere, mit denen sie sich im Krankenhaus anmeldet – ist das Kind auf der Welt, informieren die Ärzte das Jugendamt; dieses nimmt wiederum Kontakt zu den künftigen Pflegeeltern auf. Mit dem 16. Lebensjahr erhält das Kind – wenn es möchte – Einsicht in den Brief und kann so die Identität seiner biologischen Mutter erfahren.

„Unsere Babyklappe wird es wieder geben“

Babyklappen sind moralisch und rechtlich nicht unumstritten – und streng genommen auch nicht legal. Bundesweit sind es keine hundert. „Unsere Babyklappe wird es wieder geben“, sagt Matthias Leupold. „Wir halten daran fest, weil es eine ureigenste christliche Aufgabe ist, für verzweifelte Menschen, für Menschen in einer Ausnahmesituation da zu sein und Leben zu retten.“ Die Babyklappe soll daher als „letzte Chance“ für Frauen, die ihr Kind unerkannt abgeben wollen, erhalten bleiben. „Die Entbindung in der Klinik ist für Mutter und Kind zwar sicherer als eine Geburt allein zu Hause“, so Mattias Leupold. Allerdings sei die Hemmschwelle, sich in eine Klinik zu begeben, für eine Frau, die ihre Schwangerschaft verheimlicht oder verdrängt hat, sehr hoch und mitunter unüberwindbar. „Wir sind alle gefordert – die ganze Gesellschaft, Familie, Bekannte, Kollegen – auf unsere Mitmenschen zu achten und auf Hilfsangebote hinzuweisen“, sagt Leupold.

Oberarzt Matthias Leupold vom St. Josefs Krankenhaus in Potsdam. Quelle: Friedrich Bungert

Ziel am St. Josefs ist es, die Babyklappe 2020 wieder in Betrieb zu nehmen – aller Voraussicht nach aber an anderer Stelle. Zwar soll die Klappe gut zu finden, aber auch vor fremden Blicken geschützt sein. Dies ist laut Matthias Leupold ein Grund dafür, weshalb man die Babyklappe bis auf Weiteres geschlossen und nicht jetzt schon verlegt habe – auf dem Campus herrsche durch die Bauarbeiten einfach zu viel Bewegung.

Eine Babyklappe steckt voller Technik

Ein weiterer Aspekt: So eine Babyklappe steckt voller Technik. Das Bettchen ist beheizt und wird überwacht. Wird zum Beispiel die Klappe geöffnet und wieder geschlossen, ertönt in der Klinik für Geburtshilfe und in der Rettungsstelle ein Alarm und Bilder aus dem Inneren der Babyklappe werden übermittelt. Das nähere Umfeld der Babyklappe selbst ist allerdings nicht videoüberwacht.

Auch am städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikum können Frauen vertraulich und anonym entbinden. Seit der Gesetzesnovelle 2014 sei das laut Bergmann-Sprecherin Damaris Hunsmann aber nicht geschehen. Im städtischen Klinikum kamen im Jahr 2017 insgesamt 2091 Kinder auf die Welt, im St. Josefs-Krankenhaus waren es 854.

Seit 1862 für Hilfebedürftige da Das St. Josefs-Krankenhaus Potsdam Sanssouci – unmittelbar am Park gelegen – gehört zum Verbund der Alexianer. Es hat 244 Betten. In den Fachabteilungen Anästhesie und Intensivmedizin, Innere Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Neurologie und Plastisch-Ästhetische Chirurgie werden jährlich etwa 12 000 stationäre und 15 000 ambulante Patientinnen und Patienten versorgt. Das St. Josefs-Krankenhaus ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité mit hauseigener Krankenpflegeschule. Auf dem Campus zwischen Allee nach Sanssouci und Zimmerstraße, der bereits seit 1862 zum Stadtbild gehört, befindet sich auch das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ). Die Alexianer sind in Deutschland einer der größten katholischen Träger von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Unter dem Unternehmensdach der Alexianer St. Josef Potsdam GmbH sind zudem die St. Josef-Sozialstation in der Ziolkowskistraße Am Stern, das St. Franziskus-Seniorenpflegeheim an der Kiepenheuer Allee im Bornstedter Feld und das Seniorenzentrum St. Elisabeth in Michendorf vereint. Im August 2018 wurde das Versorgungsnetz für Altersmedizin durch den Zusammenschluss mit dem Evangelischen Zentrum für Altersmedizin in der Potsdamer Weinbergstraße weiter ausgebaut. nf

Von Nadine Fabian