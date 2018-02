Nach Schöffen-Tod: Giftbrei-Prozess beginnt neu

Potsdam. Der im Dezember 2017 kurz vor dem Urteil geplatzte Giftbrei-Prozess vor dem Landgericht Potsdam wird in den nächsten Wochen neu aufgenommen. Der erste von zwölf geplanten Verhandlungstagen ist für den 26. Februar angesetzt. Mit einem Urteil ist Ende April zu rechnen.

Angeklagt ist der in Untersuchungshaft sitzende 37-jährige Ricardo H. Er soll im März 2014 den anderthalbjährigen Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin vorsätzlich mit einem tödlichen Medikamentencocktail – eingerührte in süßen Babybrei und Tee – vergiftet haben, weil das Kind schrie und er Ruhe haben wollte.

In dem aufwühlenden Indizienprozess hatten Staatsanwaltschaft und Nebenklage bereits plädiert und eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert. Doch an dem Tag, an dem die Schlussbemerkung des Verteidigers anberaumt war, fand der Prozess ein jähes Ende: Einer der beiden Schöffen (67) war völlig unerwartet gestorben. Weil das Gericht zu Beginn des Verfahrens keinen Ersatzschöffen benannt hatte, muss es nun völlig neu aufgerollt werden. Das bedeutet, dass alle Zeugen – auch die Mutter des getöteten Kleinkindes – noch einmal aussagen müssen.

Von Nadine Fabian