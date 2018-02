Nachdenkliches und Amüsantes zu Kunst in der DDR

Potsdam. Wenige Tage vor Ende der Schau „Hinter der Maske. Künstler in der DDR“ lud das Museum Barberini im Rahmen seiner Feierabend-Reihe „After Five“ zu einem Poetry Slam. Die Themen der Autoren, die in einem Wettbewerb gegeneinander antraten, waren durch die Ausstellung vorgegeben. Es ging um das eigene Selbstverständnis. Und natürlich um die Vorschriften im Alltag als auch in der Kunst der DDR. Unser Kollege André Bauer hat mit der Videokamera die Veranstaltung besucht. Dabei filmte er nicht nur viele lachende Besucher. Sondern erfuhr auch, warum trotz des Wegfalls politischer Zwänge von Kunstfreiheit in Deutschland nicht die Rede sein kann.

Von André Bauer