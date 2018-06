Potsdam

Ein nackter Mann hat am 31 Mai oder 1. Juni auf einer Liegewiese am Heiligen See eine Frau belästigt. Das berichtet die Polizei.

Die 46-jährige Frau beobachtete demnach einen 55-60 Jahre alten Mann, der nackt aus dem Wasser gekommen sei und sich rund 20 Meter entfernt auf ein Handtuch legte.

Mann habe „an seinem Geschlechtsteil manipuliert“

Die Frau habe gesehen, dass der Mann zu ihr hinübersah und „an seinem Geschlechtsteil manipulierte“, heißt es von der Polizei. Die Frau habe dann ihre Sachen zusammengepackt und den Mann angeschrien. Er soll die Liegewiese sofort verlassen haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und bittet um Hinweise zu dem Mann. Er wird als ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank und auffällig braun gebrannt beschrieben. Er habe braune Haare, die gefärbt wirkten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-55080.

