Potsdam

Einen Totalausfall im Netz des Kommunikationsanbieters Pyur legte in der Nacht zum Mittwoch Telefon und Internet bei Kunden in ganz Potsdam lahm. Lediglich der Fernsehempfang war von der Havarie nicht betroffen. Die Störung sei bis zum Mittwochmorgen behoben worden, sagte Pyur-Unternehmenssprecher Mario Gongolsky.

Techniker des Unternehmens hatten am Dienstagabend etwa um 21.30 Uhr an einem Glasfaserkabel gearbeitet, so Gongolsky. Sie hätten nicht mit einem Signalausfall gerechnet, da es eine zusätzliche Verbindung gebe. Bei der Planung der Arbeiten sei allerdings übersehen worden, dass auch an dieser gearbeitet wird. Die betreffenden Haushalte in Potsdam seien am Mittwochmorgen nach 9.30 Uhr wieder am Netz angeschlossen gewesen.

Fernsehen wird umgestellt

Gongolsky weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf den bevorstehenden Wechsel des Fernsehempfangs vom analogen zum digitalen System hin. Bei den analog ausgestrahlten Sendern werde demnächst ein Laufband unten am Bildschirm auf die Umstellung vom 25. bis zum 28. März erinnern. Die Hauptumschaltung werde am 26. März in den Nachtstunden von 2 bis 8 Uhr erfolgen, kündigte der Sprecher an. Flachbildfernseher, die vor 2010 gekauft wurden, sowie ältere Röhrengeräte könnten dann nicht mehr genutzt werden, auch wenn sie mit dem Hinweis „HD-ready“ gekennzeichnet sind. Dies bedeute lediglich, dass diese Geräte für den digitalen Empfang vorbereitet wurden. Ein entsprechender Receiver beziehungsweise eine DVBC-Set Box seien trotzdem erforderlich.

