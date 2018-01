Neue Hoffnung für die Synagoge in Potsdam

Potsdam. Der Sonnabend stand in Potsdam im Zeichen des Gedenkens an die Gräuel des NS-Regimes und an die Befreiung des Vernichtungs- und Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau vor 73 Jahren am 27. Januar 1945. Doch neben der Trauer gibt es auch Anlass zu Hoffnung, dass Potsdam nicht mehr lange die einzige deutsche Landeshauptstadt ohne Synagoge bleibt: Nach siebenjährigem Stillstand beim Synagogenbau in der Schlossstraße nahe dem Landtag zeichnet sich nun Licht am Ende des Tunnels ab – der Weg könnte bald frei sein für eine gemeinsame Trägerschaft durch die Jüdische Gemeinde und die Synagogengemeinde.

Fakt ist: Der bislang vom Land vorgesehene Träger – die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (Zwst) mit Hauptsitz in Frankfurt/Main – ist nach MAZ-Informationen nicht mehr zwingend mit an Bord. Die Zwst selbst will auch nicht auf der Trägerschaft beharren. Das bestätigt auch Abraham Lehrer, Vorstandsvorsitzender der Zwst und Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, auf Nachfrage: „Wir sind prinzipiell bereit, uns zu engagieren – wir kämpfen aber nicht darum.“ Immerhin könne sich die Zwst auf die Fahnen schreiben, dass die beiden größten Gemeinden der Landeshauptstadt „auf Annäherungskurs“ gegangen seien, betonte Lehrer. Das bedeutet einen veritablen Kurswechsel, denn bislang hatte die Zwst als gesetzter Synagogenträger gegolten.

In der Gedenkstätte Lindenstraße wurde am Sonnabend der Opfer des NS-Regimes gedacht. Quelle: Friedrich Bungert

Wie berichtet, hatte das Land 2015 die Zentralwohlfahrtsstelle als Mittler ins Boot geholt, um aus der Sackgasse herauszukommen, in die sich die beiden großen jüdischen Gemeinden im Streit um die Gestaltung der Synagoge hineinmanövriert hatten. Der Schachzug des Landes bewirkte immerhin, dass sich die Gemeinden endlich am Riemen rissen. Jüdische Gemeinde und Synagogengemeinde wollten die Synagoge samt Gemeindezentrum nun in eigener Regie betreiben.

Land fördert Synagogenbau Die alte Synagoge am heutigen Platz der Einheit wurde beim Novemberpogrom 1938 zerstört und beim Luftangriff im April 1945 schwer beschädigt. 1954 wurde die Ruine abgerissen. Das Land hatte sich 2005 mit einem Staatsvertrag verpflichtet, den Neubau einer Synagoge in Potsdam zu fördern. Die Gesetzestreue Gemeinde als dritte jüdische Gemeinschaft in Potsdam will sich nicht beteiligen. Für sie ist der Bau „ein Etikettenschwindel“ – es handle sich um ein landeseigenes Kulturzentrum, das als Synagoge präsentiert werden solle. ir

Doch trotz der Gründung einer gemeinsamen Arbeitsgemeinschaft misstraute die Landesregierung zunächst dem neuen Frieden. Noch 2017 bekräftige ein Sprecher die Absicht des Landes, an der Zwst als Träger festhalten zu wollen. Das klingt mittlerweile nicht mehr so kategorisch. Die Landesregierung will ihre Entscheidung, ob die Wohlfahrstelle weiter mit dabei ist oder nicht, von der Vorlage eines tragfähigen Konzepts durch die jüdischen Gemeinden abhängig machen. „Wir warten auf ein Konzept der jüdischen Gemeinden in Bezug auf die Frage der Gestaltung der Synagoge innen und außen und die Frage Trägerstruktur“, erklärte Martin Gorholt am Freitag auf MAZ-Nachfrage. Der SPD-Politiker ist seit 2016 Bevollmächtigter des Landes Brandenburg beim Bund und seit Jahren als Synagogen-Beauftragter der Landesregierung mit dem Endlosprojekt befasst.

Birgit Müller (Linke, r.), Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, mit der Kulturbeigeordneten Noosha Aubel (parteilos) am Willi-Frohwein-Platz. Quelle: Friedrich Bungert

Bis Mitte Februar sollen die Gemeinden das Konzept beim Kulturministerium einreichen. Man erwarte „eine verlässliche und vertrauensvolle Gesamtkonstruktion“, betont der Staatssekretär. Und: „Begrüßenswert“ wäre es, wenn die beiden Gemeinden wieder fusionieren würden. Sie hatten sich im Zuge des Synagogen-Streits voneinander abgespalten. Sollte das Bauprojekt endlich umgesetzt werden, müssten auch die Kosten neu geschätzt werden, so Gorholt. Fünf Millionen Euro sind seit Jahren im Haushalt für die Synagoge eingestellt – eine Summe, die aufgrund der gestiegenen Baupreise wohl nicht mehr realistisch ist. Ebenfalls notwendig – neben den Neuplanungen und den Ausschreibungen – ist ein neuer Bauantrag für die Synagoge.

Das Gelände an der Schlossstraße/Friedrich-Ebert-Straße in Potsdam, auf dem eine Synagoge entstehen soll. Quelle: Friedrich Bungert

Die alte Synagoge stand am Platz der Einheit. Ihre Inneneinrichtung wurde beim Novemberpogrom 1938 zerstört; der Bau beim Luftangriff auf die Stadt im April 1945 schwer beschädigt. 1954 wurde die Ruine abgerissen. Gedenkveranstaltungen an die Opfer des Nazi-Terrors gab es am Sonnabend unter anderem in der Nagelkreuzkapelle mit Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst und den jüdischen Gemeinden mit Landesrabbiner Nachum Presman. Am Nachmittag hatten sich Vertreter der Stadtpolitik in der Gedenkstätte Lindenstraße – zu NS-Zeiten Sitz des Erbgesundheitsgerichts – versammelt. Im Hof der Gedenkstätte an der Skulptur „Das Opfer“ von Wieland Förster hielten Claus-Peter Ladner, Vorsitzender der Fördergemeinschaft, Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) sowie der Präsident des Verfassungsgerichtes des Landes Brandenburg, Jes Möller, und Gedenkstättenleiterin Uta Gerlant Ansprachen. „Verbrechen an die Menschheit verjähren nicht“, sagte Jakobs.

Holocaust-Gedenken in Potsdam am Platz der Einheit am Gedenkort mit dem Schriftzug „Mahnung und Verpflichtung“. Quelle: Peter Degener

Etwa 200 Menschen kamen um 18 Uhr zum Gedenken am Mahnmal am Platz der Einheit, wohin die „Emanzipatorische Antifa“ Potsdam eingeladen hatten. Für Aufsehen hatte bereits am Vormittag die Veranstaltung am Babelsberger Willi-Frohwein-Platz gesorgt, die im Besonderen dem Auschwitzüberlebenden Willi Frohwein gewidmet war. Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) hielt die Rede. Mit dabei: Die AfD-Politiker Dennis Hohloch und René Springer, die ebenfalls Blumen niederlegten. Lutz Boede, Oberbürgermeisterkandidat der Wählergruppe „Die Andere“, reagierte darauf mit klarer Kritik. Es sei „beschämend, dass die AfD da mit einer Selbstverständlichkeit teilnehmen kann und die offiziellen Stadtvertreter darüber kein Wort verlieren“. Immerhin sei die AfD in dieser Sache „keine normale Partei“, so Boede.

Dennis Hohloch und Rene Springer (beide AfD) legten ebenfalls Blumen nieder Quelle: Friedrich Bungert

Von Ildiko Röd