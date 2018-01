Neue Kunsthallenpläne für Persiusspeicher

Potsdam. Immobilienfachmann Dirk Gädeke will den Nordostflügel des historischen Persiusspeichers am Schafgraben nach dem Rückkauf über zwei Etagen zum Kunsthaus umbauen. Der runiöse Anbau, mit dem das Gebäude 1913 zur Havel hin verlängert wurde, soll abgerissen werden. Das hat Gädeke am Dienstag auf MAZ-Anfrage bekannt gegeben. Wie berichtet, verhandelt die Stadt die Rückgabe des Grundstücks, das sie 1991 von der Immobiliengruppe Gädeke und Landsberg erworben hatte.

Die Stadt wollte das um 1840 für das Heeresproviantamt errichtete Speichergebäude im Zuge der 1000-Jahrfeier 1993 zur Kunsthalle umbauen. Das Projekt wurde jedoch nach dem Einsatz von 3,25 Millionen Euro für Grundstückserwerb und Sanierung aufgegeben, weil man erkannte, dass das Gebäude nicht dafür geeignet sei. Eröffnet wurde der „Kunstspeicher“ 1993 zum Stadtjubiläum, die Schließung folgte fünf Jahre später.

Der Immobilienfachmann Dirk Gädeke. Quelle: Christoph Seyfert

Gädeke bestätigte am Dienstag, dass der Betrieb einer Kunsthalle 1991 als Auflage Bestandteil des Kaufvertrages mit der Stadt war. Das hatte das Rathaus am Montag in der nicht öffentlichen Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Andere bekannt gegeben. Die Kunsthalle sollte korrespondieren mit den Art-Büros und dem 1995 eröffneten Art’otel in benachbarten Trakten des Speichergeländes. Gädeke bestätigte auch, dass er sich nach der Rücknahme des Grundstücks seinerseits verpflichten wolle, die Hälfte der insgesamt 2400 Quadratmeter Fläche für künstlerische Zwecke zu reservieren. Demnach soll im Erdgeschoss eine Galerie oder Kunsthalle etabliert werden.

Einen Widerspruch zu den gescheiterten Kunsthallenplänen der Stadt sieht Gädeke nicht. Die Stadt habe aufgegeben, „weil kein Geld mehr da war“. Ins erste Obergeschoss sollen nach seinen Plänen Ateliers und Künstlerwohnungen. Der Mietpreis in den Kunstetagen werde für „mindestens zehn Jahre“ auf 6,50 bis 7,50 Euro pro Quadratmeter begrenzt. In den beiden Obergeschossen könne er als Investor „frei agieren“: „Das ist der Deal mit der Stadt“, sagte Gädeke unter der Voraussetzung, dass man sich zum Preis einigt.

Der 1913 errichtete Erweiterungsbau ist einsturzgefährdet und soll abgerissen werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Stadt will auf Basis des aktuellen Verkehrswertes zurück verkaufen. Das Gutachten dafür wird laut Rathaus gerade erstellt. Gädeke rechnet bei einer Bauzeit von eineinhalb Jahren mit einer Investitionssumme von 8- bis 9 Millionen Euro. Der Anbau zur Havel aber müsse abgerissen werden: „Das Gebäude fällt in sich zusammen.“ Rathaussprecher Markus Klier bestätigte: „Der Anbau befindet sich seit einigen Jahrzehnten in einem stark geschädigten und einsturzgefährdeten Zustand.“ Die Abrisserlaubnis werde im Zuge des Bauantragverfahrens erteilt.

Für 400 000 D-Mark (200 000 Euro) hatten Gädeke und Landsberg das Speichergrundstück von der Treuhandanstalt erworben. Die Stadt zahlte ihnen wenig später 2,5 Millionen D-Mark (1,25 Millionen Euro) dafür. Bekannt gegeben wurden diese Zahlen vom Rathaus Ende der 1990er Jahre. 1998 kam das erste Angebot zur Rückgabe unter der Bedingung, dass die Immobiliengruppe der Stadt die bis dahin investierten 3,25 Millionen Euro fast komplett erstattet. Die Stadt wollte das Geld in eine Kunsthalle an einem anderen Ort investieren. Pläne gab es für die Schiffbauergasse. Doch die Nachbarn verzichteten und boten statt dessen die Übernahme für einen symbolischen Euro in Erbpacht an. Nun sind sie wieder im Gespräch.

lndustrieanlage im normannischen Burgenstil Die Speicher und die Dampfmühle wurden 1841 bis 1843 nach Entwürfen von Ludwig Persius im normannischen Burgenstil als eine der ersten Industrieanlagen Potsdams errichtet. Letzter Nutzer war bis 1989/90 der VEB Backwarenkombinat. Das 1995 auf dem Gelände eröffnete Art’otel war der erste Hotelneubau nach der Wende in Potsdam.

Von Volker Oelschläger