Neue Schiffe für die Freundschaftsinsel

Potsdam. Das Heck des Holzschiffs auf dem Freundschaftsinsel-Spielplatz soll in diesem Jahr abgebrochen und durch zwei neue Schiffe ersetzt werden. Das hat das Rathaus auf Anfrage von Clemens Viehrig (CDU) mitgeteilt. Der Umbau des besucherstärksten Spielplatzes in der Potsdamer Innenstadt begann im Herbst 2017 mit der Demontage des Schiffsbugs und soll bis 2019 mit einer deutlichen Vergrößerung der Spielfläche und der Ergänzung durch weitere Spielelemente und Sitzmöglichkeiten beendet sein. Die Spielfunktionen der zwei Schiffe, die an Stelle des Hecks gebaut werden sollen, sind laut Stadt in einer Werkstatt gemeinsam mit Kindern des Hortes Havelsprotten entwickelt worden.

Der Spielplatz auf der Freundschaftsinsel wurde zur Bundesgartenschau 2001 für 75 000 Euro komplett erneuert und unter anderem mit einem Holzschiff, einem Hafen genannten Wasserspielbereich und diversen Stegen ausgestattet. Das Holz soll nun schrittweise durch neue Konstruktionen ersetzt werden. Trotz Bauarbeiten soll der Platz durchgängig mindestens zur Hälfte bespielbar bleiben.

Von Volker Oelschläger